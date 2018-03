Saint-Ouen, France

"Moi je ne reloge pas les gens, je vide, je suis en train de défaire ces logements sociaux attaqués par le trafic de drogue, de cannabis". William Delannoy, le maire (UDI) de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, est très clair. Depuis 1 an et demi, il refuse de loger de nouveaux locataires dans les deux tours "Jules Vallès" de 16 étages, de la cité des Boutes-en-train, près du périphérique, en raison d'un trafic omniprésent. Résultat: une vingtaine de logements seraient vacants dans chaque tour. Le quartier en compte au total 200.

"Je ne veux pas être complice de mettre des gens dans un traquenard" dit le maire

Fait inédit, le maire a écrit le 12 mars dernier à la préfecture pour refuser deux dossiers DALO (Droit au logement opposable) que l'Etat souhaitait voir aboutir dans la cité. "Je ne comprends pas que le préfet veuille encore mettre des habitants dans un endroit où il n'arrive pas à régler la situation liée au trafic de drogue" explique William Delannoy à France Bleu Paris, ajoutant : "je ne veux pas être complice de mettre des gens dans un traquenard, qui vivent l'enfer".

Dans la cité, quadrillé par les guetteurs, des habitants, qui préfèrent rester anonymes décrivent un quotidien difficile. "Nous déjà on souffre, alors ramener d'autres gens, non : il faut vider l'immeuble" dit cette habitante, qui comprend le maire. "J'ai demandé à partir [depuis plus d'un an, ndlr], mais je n'ai pas de réponse" regrette-t-elle en revanche.

Le maire de Saint-Ouen, William Delannoy, explique pourquoi il ne veut plus loger personne dans cette cité Copier

Le maire promet de reloger les habitants qui veulent partir

"Dès que les gens me disent : 'on n'en peut plus, on vit l'enfer', je les reloge ailleurs" assure pourtant William Delannoy, qui dit vouloir vider ces deux tours et les restructurer, sans doute pour mettre fin au logement social, sans toutefois préciser son projet, pas encore totalement défini.

En attendant, les habitants décrivent un quotidien difficile. "J'ai peur pour mes enfants, je ne peux même pas les envoyer pour ramener une baguette, je ne peux pas rester ici!" dit une habitante. "Je n'ai pas l'occasion ni les capacités financières d'aller vivre ailleurs" dit un autre, qui décrit quand même son attachement au quartier.

Des entreprises qui refusent de venir nettoyer ou réparer

"Ils fument dans l'escalier, ils boivent dans les escaliers, ils sont chez eux" raconte une habitante, au sujet des dealers, décrivant aussi l'insalubrité des lieux : "les cafards sont partout". Les ascenseurs, vandalisés, sont régulièrement en panne, tout comme le chauffage.

Le problème c'est que beaucoup d'entreprises refusent d'intervenir, depuis des agressions. "Le monsieur qui fait le ménage a été agressé deux fois, le gardien lui-même deux ou trois fois" raconte encore une locataire. "Pour les colis, j'ai commandé une fois et on m'a dit que j'étais dans la liste rouge, qu'ils ne pouvaient pas livrer" ajoute-t-elle, racontant les deux mois de droit de retrait des facteurs dans la cité, l'an passé.

Sollicitée, la préfecture de Seine-Saint-Denis, n'a pas donné suite.