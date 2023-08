Trafic : le tunnel du Landy fermé pour dix jours

C'est un axe stratégique qui va être coupé. Le tunnel du Landy, emprunté chaque jour par 200 000 véhicules durant la période scolaire, permet de relier l'autoroute A1 à la Porte de la Chapelle. Il va être totalement fermé pour dix jours, à partir de ce mercredi 16 août, et jusqu'au 25 août.

Des travaux vont y être effectués pour remplacer l'éclairage existant par 800 nouveaux leds, plus économiques et plus performants. Leur puissance s'adaptera automatiquement en fonction de la fréquentation du tunnel, grâce à un système de commande par gradation.

Une deuxième fermeture du tunnel programmée

D'autre part, 20 km de câbles d'alimentation, nécessaires à leur bon fonctionnement, vont aussi être posés. Ces travaux vont permettre d'économiser 50% de la consommation électrique. Entre le tunnel du Landy et l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, 1600 luminaires led, 900 candélabres, et 120 km de câbles d'alimentation électrique ont déjà été posés. Plusieurs postes d'alimentation électrique ont aussi été rénovés sur cette portion de l'autoroute A1.

Le chantier est loin d'être terminé puisque le tunnel du Landy refermera du 28 août au 1er septembre, cette fois, dans le sens Paris-province. Une quarantaine d'autres interruptions, uniquement nocturnes, sont prévues jusqu'au printemps 2024.

Les riverains de Saint-Denis inquiets

Les riverains de l'avenue du Président Wilson, située à Saint-Denis, au-dessus du tunnel, sont inquiets. Un énorme flux de circulation pourrait se reporter devant leur magasin, même s'ils sont habitués aux embouteillages quotidiens. Ils s'attendent à davantage de bouchons.

Mansouri, dont le supermarché donne directement sur l'avenue, est inquiet de "la gêne pour les livraisons. On en reçoit tout le temps. Ils vont trouver une solution pour les commerçants sinon on devra fermer." Andy est chauffeur de taxi et habite sur l'avenue. "Avec la fermeture du tunnel, tout le monde va passer par le haut où il n'y a que deux voies : une pour les bus et une pour tout le monde, ça va être compliqué" explique-t-il.

Abdel a un commerce de bouche qui donne sur l'avenue. Pour lui, "ça va être un problème si les gens ne peuvent plus se garer pour faire des courses. On va subir, c'est comme ça !" Dès ce mercredi, des déviations locales vont être mises en place via l'A86 ou l'A3 pour rejoindre Paris.