Tragédie des pompiers de Loriol : 20 ans après, le souvenir indélébile

C'est un évènement qui aura changé radicalement la sécurisation des interventions et, plus généralement, la prise en compte de la sécurité routière et la répression des chauffards. 20 ans après, personne n'a oublié cette tragédie. Le 29 novembre 2002, Fernand Blanc, un automobiliste de 81 ans qui roulait trop vite, avait percuté huit pompiers en intervention sur l'autoroute sur le pont au-dessus de la Drôme. Cinq en sont morts, trois autres ont été blessés.

ⓘ Publicité

Les proches des victimes se recueillent devant le Mémorial © Radio France - Alexandre Berthaud

Devant le Mémorial aux cinq casques, la commémoration ce mardi matin était chargée d'émotion, les souvenirs restant douloureux pour les proches des victimes et pour les pompiers de France. Pour l'occasion, l'échangeur de Loriol est fermé depuis 10 heures du matin.