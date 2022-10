Trains "liO" à 1 euro : "J'ai finalement payé une vingtaine d'euros"

C'était l'une des annonces de la semaine ! Face à la pénurie de carburant, tous les billets pour les TER "liO" de la région Occitanie sont à 1 euro ce week-end. L'annonce a été faite par la présidente de région, Carole Delga. Une mesure "exceptionnelle" afin d'inciter tout un chacun à prendre le train et économiser l'essence.

ⓘ Publicité

"J'ai payé une vingtaine d'euros"

Alors sur le papier, la mesure se voulait simple et solidaire en cette période de difficultés, mais dans les faits certains usagers se sont plaints de ne pas avoir pu en profiter. "J'ai acheté mon billet sur internet. J'ai dû payer plus pour moi et ma femme. Ce n'est pas normal. On donne de l'espoir et les faits ne suivent pas" déplore Vincent qui a fait le trajet Rivesaltes-Perpignan ce samedi. Francesco arrive lui d'Avignon. "J'ai payé une vingtaine d'euros. C'est le contrôleur qui m'a dit que je n'aurais pas dû, que les trains étaient normalement à 1€ ce week-end. Cela fait râler."

Sur l'application SNCF Connect, certains TER apparaissaient au tarif habituel ce samedi - Capture d'écran

Contacté par France Bleu, la région Occitanie avance plusieurs raisons pour expliquer ces mécontentements. Déjà pour les achats faits en gare, les guichets automatiques n'ont pas pu être paramétrés pour prendre en compte l'offre temporaire. "C'est un problème que nous rencontrons déjà pour les offres d'été à 1€, explique Jean-Luc Gibelin, vice-président à la région en charge des transports. Nous le regrettons. Nous avons déjà demandé à plusieurs reprises à la SNCF au niveau national de pouvoir modifier".

Des trains saturés

L'autre raison évoquée n'est autre que le succès de cette offre. "Les trains qui sont affichés au tarif normal sont les trains qui sont saturés, ajoute Jean-Luc Gibelin_. C'est pour éviter toutes difficultés dans les transports. On va probablement être à 60 000 billets TER vendus dans le week-end en Occitanie. Habituellement, on est plutôt aux alentours de 18 000."_

Jean-Luc Gibelin invite également ceux qui ont payé le tarif normal de se rapprocher du service clients des trains "liO" pour essayer de trouver une solution.