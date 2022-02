Train pour l'égalité : des femmes fortes de Toulouse à l'honneur

Elles sont cheffes d'entreprises, sportives de haut-niveau, créatrices dans le domaine de la culture,... France Bleu Occitanie met en lumière ce mardi 1er mars des femmes de notre territoire, membres du "club des ambassadeurs" de Toulouse. France Bleu est partenaire de la première édition du "Train pour l'égalité", opération organisée par la Fondation des femmes jusqu'au 7 mars.

Un train sillonne la France avec l'objectif de promouvoir les droits des femmes, l'égalité hommes-femmes, avec des animations, des conférences, des contenus pédagogiques et ludiques. Des associations de lutte contre le harcèlement ou les violences faites aux femmes sont présentes. Ce mardi 1er mars, le train fait escale en gare de Toulouse Matabiau, voie 6, de 10h30 à 12h et de 14h à 15h30.

Une femme directrice d'un grand hôtel toulousain

A Toulouse, Sandra Lampée est directrice du Grand Hôtel de l'Opéra, depuis 2012. Originaire d'Autriche, elle a fait ses études en école hotellière, avant d'arriver en France. Elle a été responsable commerciale de l'Holiday Inn Toulouse Airport, avant de devenir directrice d'hôtel à Paris et de revenir en Occitanie. Elle gère aujourd'hui une équipe de 20 personnes, en plus d'être mère de trois enfants, "il faut faire des sacrifices", confie-t-elle , "c'est un métier où il faut être disponible en permanence, être joignable à toute heure, mais le contact humain avec les salariés, les clients est un réel plaisir".

Dans l'hôtellerie indépendante, en 2012, nous étions deux ou trois directrices d'établissements à Toulouse. Aujourd'hui, les deux-tiers voire la moitié des responsables sont des femmes.

Sandra Lampée regrette toutefois que dans l'hôtellerie de chaînes (les grandes enseignes de groupe hôtelier), les femmes soient moins présentes aux postes à responsabilité, "quand il y a une équipe en restauration à gérer, avec des chefs cuisiniers, c'est parfois plus compliqué pour les femmes, le milieu est très masculin".

Un bébé de l'industrie reconvertie dans le tourisme industriel

Lucie Schmitz est directrice générale du groupe Manatour une PME qui organise des visites de sites industriels et scientifiques en Occitanie (Airbus, le musée Aéroscopia, EDF) et vient de remporter le marché pour les visites de l'Opéra Garnier à Paris. Elle a commencé au sein de Liebherr Aerospace à Toulouse à l'âge de 20 ans, a crée par la suite l'association des apprentis de l'industrie et a travaillé pour l'Union des métiers de la métallurgie. A l'époque les femmes sont très rares dans ce milieu et l'écart de salaires entre hommes et femmes n'est pas un sujet : "en 1998, je n'avais pas idée du salaire des autres hommes, c'était tabou, mais je ne me suis pas sentie moins bien traitée au niveau de la paye ou de la reconnaissance". Lucie Schmitz gère aujourd'hui plus de cent salariés et le domaine du tourisme industriel est beaucoup plus féminisé : "il y a 80 % de femmes à Manatour, mais on aimerait équilibrer davantage, on reçoit énormément de candidatures féminines pour devenir guides ou pour les postes dans la communication, mais les hommes sont les bienvenus."

Une championne de France de beach-volley

Alexia Richard, 25 ans, est championne de France en titre de beach-volley en double. Elle joue en équipe de France depuis 8 ans. Cette sportive de haut-niveau, travaille dans la communication et prépare dans le même temps les prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. Le Pôle France beach-volley est installé à Toulouse au sein du Creps. Cette sportive de haut-niveau regrette que le beach-volley souffre encore d'une image hypersexualisée : "beaucoup d'hommes viennent encore dans les tribunes pour voir des femmes jouer en bikini."

On aimerait que la brassière ne soit plus obligatoire lors des compétitions internationales, quand la température extérieure est au-dessus de 13 degrés, et pouvoir porter un T-shirt. La tenue du bikini peut influer sur la performance, quand une joueuse est mal à l'aise.

Alexia Richard aimerait que le beach-volley féminin soit davantage médiatisé en tant que sport et non comme un spectacle pour ce rincer l'œil.