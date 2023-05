Trains en Sarthe : deux haltes fermées, des minibus à la demande expérimentés

Les TER ne s'arrêteront plus à Crissé et Rouessé-Vassé à partir du mois de septembre.

Le train ne s'arrêtera bientôt plus à Crissé et Rouessé-Vassé, deux communes de 600 et 800 habitants, à l'Ouest de la Sarthe. La région a décidé de fermer ces deux haltes, à partir du mois de septembre. 2 200 voyageurs empruntent chaque jour la ligne de TER Laval-Le Mans, mais moins de cinq personnes montent dans le train à Crissé et Rouessé-Vassé. "Il y a de nombreux arrêts sur la ligne, explique Roch Brancour, vice-président à la région, en charge des transports. Si on maintient toutes les haltes, on n'y arrive pas, on rallonge trop les temps de parcours. On a donc décidé de se concentrer sur les gares les plus fréquentées."

Moins de cinq voyageurs par jour à Crissé et Rouessé-Vassé

Les voyageurs qui empruntent le train depuis Crissé ou Rouessé-Vassé, en majorité des salariés et des élèves, devront donc emprunter un service de "transport à la demande", un trajet à réserver en amont, et affrétés par la région. "Généralement ce sont des voitures ou des minibus, poursuit Roch Brancour. Les personnes peuvent réserver la veille ou plus longtemps à l'avance, de manière quotidienne, pour être emmenée aux gares de Sillé ou Conlie."

La région assure que la fréquence des trains aux gares de Sillé et Conlie sera augmentée, avec 3 dessertes pour se rendre le matin au Mans avant 9h00, contre 2 aujourd’hui, et 3 dessertes en fin d’après-midi pour revenir du Mans, contre 2 aujourd’hui.

Un trajet en minibus à réserver à l'avance, gratuit la première année

Le service sera gratuit pendant un an, avant de coûter l'équivalent d'un ticket de car, 1 ou 2 euros. "C'est un coût pour la région mais la région à chaque fois qu'elle fait circuler un TER ou un car Aléop, elle paie entre 75 et 85% du prix du billet, précise Roch Brancour. Donc de toute façon les transports en commun public c'est toujours un coût pour la collectivité."

La région prévoit même de déployer ce dispositif de "transport à la demande" dans toute le département de la Sarthe, à partir de 2024 ou 2025, comme dans les départements voisins. "Ce système existe déjà et fonctionne déjà très bien, on sait le faire fonctionner donc on a prévu de le déployer sur tout le département, dans toutes les zones où il n'y a pas de ligne Aléop ou de ligne de TER qui circule", conclut le vice-président de la région en charge des transports.