Trajet rocambolesque pour un usager du TER Arcachon-Bordeaux

Alertés par une période de travaux sur la ligne de TER entre Arcachon et Bordeaux, Henri et son épouse s'était organisés pour partir plus tôt. Devant se rendre à Paris, ils ont attendu le bus qui aurait du partir d'Arcachon à 10h45 pour Biganos Facture. "Nous l'avons attendu, attendu, attendu. Et comme dit la chanson, il n'est jamais venu." s'essaye Henri qui rit un peu jaune. "La SNCF était navrée parce que le prestataire ne se manifestait pas donc, il a fallu que chacun essaie de trouver une solution, chacun est parti de son côté. Certains sont rentrés chez eux en attendant le prochain train mais nous, nous avions besoin de venir rapidement à Bordeaux, on a donc choisi de prendre un taxi entre Arcachon et Bordeaux."

ⓘ Publicité

La facture s'élève à 140 €, partagée avec un autre couple rencontré sur place. "Nous allons tenter d'obtenir réparation et remboursement pour le prix du billet et du taxi" lâche Henri. La SNCF de son côté confirme que le transporteur a eu "un raté ce lundi matin" mais qu'on ne peut pas parler d'une forme de récurrence, sachant que la SNCF travaille avec plusieurs entreprises différentes pour satisfaire les différents besoins de liaisons par car.