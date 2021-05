Tram arc-en-ciel, drapeaux, noms de rues : ces initiatives pour la Journée de lutte contre l'homophobie

Des drapeaux à bandes rouges, orange, jaunes, vertes, bleues et violet vont colorer les rues pour la Journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie ce lundi 17 mai. Dès ce week-end, plusieurs communes et associations ont présenté leurs initiatives pour prendre part à ce combat contre les discriminations.

Un tramway arc-en-ciel pour sensibiliser les passants

C'est le cas notamment de Strasbourg qui a inauguré ce dimanche un tramway aux couleurs de l'arc-en-ciel. La CTS, la compagnie des transports strasbourgeois, a accompagné cette campagne d'un QR code qui renvoie à un site d'information sur la question de l'homophobie.

Des drapeaux pour appeler à la "tolérance"

Dans la Creuse, des drapeaux arc-en-ciel ont été hissé dans 25 communes, à l'initiative de l'association LGBTQIA+ Creuse, qui défend les droits des personnes lesbiennes, gay, bi et transsexuelles, queer, intersexes et asexuelles. "Il nous a semblé évident de mener cette action de soutien, de tolérance et d'intégration de l'autre, parce que l'homophobie est partout dans le monde et en France", a indiqué à France Bleu CreuseIsabelle Verbrugghe, adjointe à la mairie de Saint-Priest-La-Feuille, qui a accepté le projet.

Des rues temporairement renommées en l'honneur de personnes engagées pour l'égalité

A Clermont-Ferrand, quelques rues ont été renommées avec le nom de militants LGBTI+, par exemple "Rue Muriel Robin", "Place Marsha Johnson", "Avenue Bruno Lenoir et Jean Diot". Cette action menée par le Réseau LBGTI+ Clermont-Ferrand et soutenue par la mairie vise à donner de la visibilité à la lutte et aux personnes faisant avancer la cause.

Des lignes arc-en-ciel sur les terrains de rugby

La Ligue nationale de rugby est aussi engagée pour cette Journée mondiale. Ce week-end, des lignes arc-en-ciel sont ainsi apparues sur les terrains de Top 14. Sur les réseaux sociaux, les clubs ont aussi changé leur photo pour opter pour le drapeau arc-en-ciel.

Des manifestations dans plusieurs villes de France

Des rassemblements ont aussi été organisés dans plusieurs villes de France ce week-end. Environ 300 personnes se sont ainsi réunies à Besançon pour manifester contre les actes homophobes et transphobes. "Nos droits évoluent dans le bon sens. Mais les actes homophobes sont toujours trop nombreux", a regretté Stéphanie Barbot est présidente de l'association Nouvel esprit auprès de France Bleu Besançon. L'objectif est donc de sensibiliser. Dans ce sens, la mairie de Besançon va inaugurer quatre passages-piétons aux couleurs de l'arc-en-ciel ce lundi.

Des centaines de personnes se sont aussi rassemblées à Nice ou encore à Montpellier. Elles dénoncent des insultes, des actes, des regards encore trop communs : "Je peux vous dire que quand vous prenez votre copain par la main, il y a toujours des regards. C'est une vraie décision de le faire", a par exemple témoigné Marc, de l'association SOS Homophobie au micro de France Bleu Hérault.