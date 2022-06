Tours : Le collectif citoyen pour un tramway à l'est craint l'abandon de la 3ème ligne

Après le nouveau rebondissement sur le projet de 2ème ligne de tram à Tours, qui ne passera plus par le boulevard Béranger, les habitants de l'est de la métropole craignent un abandon d'un projet de 3ème ligne passant par le boulevard Heurteloup.

À quand une troisième ligne pour le tramway de Tours ? Après le renoncement au boulevard Béranger pour la deuxième ligne, à cause des platanes, et le choix du boulevard Jean Royer acté en conseil métropolitain lundi, le collectif citoyen pour un tramway à l'est s'inquiète.

Avec ce nouveau rebondissement, il craint un retard considérable sur le projet de 3ème ligne vers Saint-Pierre-des-Corps, voire un abandon total car le boulevard Heurteloup est planté de platanes, comme le boulevard Béranger. "On ne parle même plus de la ligne 3, on a un peu l'impression de revenir au point de départ de 2017, où l'est était carrément occulté dans le schéma de transport" déclare Christian Faucompré, membre du collectif.

Depuis quatre ans, on nous ment

Christian Faucompré espère des réponses concrètes des élus métropolitains. "On avait eu une première approche (...) qui nous présentait une ligne 3 partant de St-Cyr, passant par le boulevard Heurteloup et se terminant à la gare de St-Pierre-des-Corps. On aimerait que cette étude soit concrétisée et officialisée, sinon, on revient effectivement au point de départ de 2017." Arnaud Delépine, Corpopétrussien également membre du collectif, s'agace d'un manque de transparence de la métropole de Tours. "Depuis 2018, on nous promet des études (...) et depuis quatre ans, on nous ment, on nous reçoit régulièrement quand on dit qu'on n'est pas content, on nous dit qu'on fera les études mais elles ne sont toujours pas faites !"

Le collectif dénonce des choix politiques qui oublient l'intérêt général. Il demande un schéma des mobilités complet, qui n'oublie pas l'est de la métropole. Et que les études pour la troisième soient faites rapidement, en même temps que celles relancées pour la deuxième ligne. "On peut faire étape par étape" accepte Gilles Moindrot, du collectif. "Mais le faire ensemble." Il craint, si elle se concrétise, un retard sur la troisième ligne "d'au moins six ans."