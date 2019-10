Transat Jacques Vabre : le skipper Louis Burton a des attaches en Berry

Le départ de la 14e édition de la Transat Jacques Vabre est donné au Havre, ce dimanche. 118 navigateurs vont tenter de rejoindre les côtes du Brésil. Parmi eux, il y a Louis Burton. Sa famille est originaire d'Argenton-sur-Creuse. Et il venait tous les étés au lac d'Éguzon.

Éguzon-Chantôme, France

C'est une course mythique pour tous les passionnés de voile. La Transat Jacques Vabre va s'élancer du Havre, ce dimanche à 13h15. 118 skippers vont prendre la mer en direction de Salvador de Bahia, au Brésil. 7 000 kilomètres séparent ces deux villes. Les meilleurs devraient mettre moins de 8 jours pour accomplir cet exploit.

Louis Burton fait partie des navigateurs engagés sur la course. Il va naviguer en duo avec Davy Beaudart. Le skipper de 34 ans a des attaches berrichonnes. Ses grands-parents maternels s'étaient installés à Argenton-sur-Creuse dans les années 1960. Pendant son enfance et son adolescence, Louis Burton venait chaque été. Avec son frère Nelson, ils se baignaient et ont navigué sur le lac d'Eguzon.

Louis Burton participe à sa quatrième Transat Jacques Vabre. Son meilleur résultat, il l'a obtenu en 2013 avec une cinquième place.