Transat Jacques Vabre : pari réussi pour un skippeur de Saône-et-Loire

22 jours de mer, 7 heures, 30 minutes et 23 secondes. C'est le temps mis par Erwan Le Draoulec et son coéquipier Nicolas D'Estais pour traverser l'Atlantique entre le port du Havre et celui de Fort-de -France en Martinique. Jolie performance car le lundi 29 novembre au soir le jeune tandem se classe 13° sur 43 voiliers engagés en Classe 40. Ils terminent à moins de 24 heures du premier bateau.

Sur leur page Facebook, les deux équipiers du bateau "Emile Henry - Happyvore" ont partagé l'émotion de leurs derniers moments de course:

"Une lumière du soir qui fait du bien … Erwan et Nico vivent sous une chaleur écrasante ! Il fait 40 degrés dès le matin. Nos marins sont toujours dans le bon paquet de tête !" écrivent ils le 26 novembre. "Les quarts s’enchaînent plus régulièrement car il n’est pas bon de rester plusieurs heures sous le soleil de plomb. Ils s’échangent le chapeau à bords longs d’Erwan d’Indiana Jones car Nico a perdu le sien, c’est désormais un de leurs plus précieux objets ! Les conditions sont bonnes car la mer est très peu formée et le bateau glisse vers la Martinique. "

Du Charolais à la Bretagne

A presque 25 ans, Erwan le Draoulec a vécu en Bourgogne jusqu'à ses 18 ans et le passage du bac. Il a grandi à Changy, près de Charolles en Saône-et-Loire. "Je triche un peu quand je dis que je suis un pur bourguignon. Mon nom, Le Draoulec, me trahit un peu et montre que j'ai beaucoup d'origines bretonnes, répond-il. Le reste de ma famille vit en Bretagne, j'y ai passé toutes mes vacances avec mes grands parents, et j'ai des parents passionnés de voile qui m'ont emmené voyager dès petit. J'ai passé beaucoup de temps sur un bateau à voile. Forcément, je n'ai pas eu l'idée tout seul du fin fond du Charolais" confie-t'il à France Bleu Bourgogne, a quelques jours du départ.