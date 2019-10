Transat Jacques Vabre : un Class40 sous les couleurs de SOS Méditérranée

Rennes, France

Au départ, c'est une histoire d'amitié, entre Guillaume Goumy, hôtelier à Rennes, skipper amateur, et Pascal Fravalo, skipper professionnel installé à Marseille. Les deux hommes décident de prendre le départ de la Transat Jacques Vabre ensemble sur un Class40, un bateau que les deux amis ont acheté il y a plus d'un an pour se préparer à cette aventure "traverser l'Atantlantique sur un bateau de course, ça me fait vraiment pétiller les yeux" explique Guillaume Goumy. Le skipper amateur avoue aussi qu'il a"un peu les pétoches !" Les conditions météo seront sans doute difficiles. Mais les deux hommes se sont préparés physiquement et psychologiquement "pour gérer les heures de sommeil notamment". Le duo espère arriver parmi les 15 premiers.

Le Breton Guillaume Goumy réalise sa première transatlantique - DR

Une transat pour l'ONG SOS Méditerranée

L'autre défi de cette aventure, c'est de transmettre un message. Guillaume Goumy et Pascal Fravalo n'ont pas de sponsors pour cette transat, ils ont réalisé un emprunt pour financer l'aventure, parce qu'ils ont choisi de naviguer sous les couleurs de l'ONG SOS Méditerranée qui vient en aide aux migrants. Une action à laquelle les deux hommes sont très sensibles. "Nous, on part sur l'Océan par plaisir, pour s'amuser, et nous disposons de moyens de secours très conséquents pour nous venir en aide. Je ne comprends pas qu'on ne porte pas assistance à ceux qui n'ont pas le choix de traverser la Méditerranée. On ne peut pas rester sans rien faire". Jusqu'au Brésil, le duo veut ainsi soutenir l'ONG, la faire connaître, et même collecter des fonds pour l'aider.