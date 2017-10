Transat : un équipage cherche 15 000€ pour boucler son budget avant le départ de la course

A quelques jours du départ de la Transat Jacques Vabre, Eric Defert, skipper du multicoque Drekan cherche encore 15 000€ pour boucler son budget. Il lance un appel aux entreprises Havraises et Normandes pour qu'elles le sponsorisent.

A J-5 du départ de la Transat Jacques Vabre, un skipper cherche encore des sponsors ! Il manque 15 000 € à l'équipage du multicoque Drekan Groupe. Eric Defert en est le skipper, il a 41 ans, il est de Brest et c'est sa 3ème participation à la Transat. Deux fois en Class 40 et cette année donc pour la première fois en Multi 50. Un multicoque qu'il vient d'acheter et pour cette année il a donc un budget de 460 000 € (soit 5 à 6 courses dans l'année), sachant que les bateaux les plus importants disposent en moyenne de 600 000€. Mais il manque encore 15 000 € à Eric Defert et son équipe. Il fait donc appel aux entreprises havraises pour l'aider à le sponsoriser.

15 000€ indispensables pour du matériel

Cet argent nous servira à acheter des fichiers météos pour la course, et tout ce qui est antenne satellite pour que l'organisation de la course puisse nous joindre[...]"

Eric Defert attend donc jusqu'au dernier moment l'aide des entreprises locales.

Même 5 000€ je prends, je suis ouvert à tout. Je me dis que jusqu'à vendredi midi, il peut encore se passer quelque chose"

Eric Defert partira dimanche avec les autres bateaux en lice pour cette 13ème édition de la Transat Jacques Vabre, mais si il n'arrive pas à trouver un ou des sponsors, il devra emprunter de l'argent à des amis.

