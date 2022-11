Transformation des mails d'Orléans : voitures et vélos au cœur de la première réunion publique

Une petite centaine de personnes ont assisté hier soir à la première réunion de concertation publique sur le projet de transformation des mails à Orléans. L'idée, c'est de rétablir les boulevards dans leur configuration historique : en supprimant le pont St Jean et les 2 trémies Jaurès et Place d'Arc, en favorisant les modes de transport doux - transports en commun et vélos - en aménageant des lieux de promenade arborés. Les grands principes ont été votés en conseils municipal et métropolitain ; on en est donc à la phase de la concertation publique préalable.

Y-aura-t-il, in fine, moins de voitures ?

Serge Grouard, le maire d'Orléans a longuement exposé les 3 objectifs de ce projet de transformation des mails : "continuer l'embellissement d'Orléans", "recoudre la ville en en finissant avec les balafres qui coupent la ville" et "faire une action forte pour la transition écologique et l'aménagement de la ville-jardin". Des propos qui ont plutôt séduit la salle : "Il est difficile de ne pas être d'accord avec de tels objectifs", a souligné un riverain.

Le secteur concerné par ce projet de transformation des mails à Orléans - Orléans métropole

Un projet consensuel ? Pas tout à fait, car, comme l'a reconnu Serge Grouard lui-même, "le diable se niche dans les détails". S'il n'y a eu que peu de voix sur l'ampleur des travaux et les nuisances qu'ils engendreront, une interrogation majeure a été soulevée à plusieurs reprises : la place accordée aux voitures. "Je suis d'accord avec l'histoire d'apaiser la circulation, a résumé un habitant, mais le problème c'est que vous ne parlez pas de diminuer le nombre de voitures. Et comme en plus, vous voulez réduire les espaces laissés aux voitures, c'est un peu terrifiant, ça va être des bouchons en permanence !"

D'autant que 2 parkings souterrains sont prévus, chacun de 500 places, l'un à Jaurès, et l'autre - dans un second temps du projet - près du théâtre. "Parler à la fois de transition écologique et de création de parking, c'est un peu choquant, a dénoncé un participant à la réunion. C'est le point noir du projet, et là-dessus je suis totalement contre, ça va être un aimant à voitures !"

Enfin de vraies voies cyclables ?

Face à ces inquiétudes, Serge Grouard se veut rassurant. Les parkings, ce sera au total 1 000 places alors qu'il y actuellement 2 000 à 3 000 voitures stationnées sur les mails qui vont disparaître, a-t-il expliqué : "On ne part pas de zéro stationnement ! Au contraire, on va diviser par 2 ou 3 ! Or quand on gère le stock, on gère le flux. C'est comme ça qu'on apaise la circulation : tout simplement parce qu'il y aura beaucoup moins de stationnement qu'aujourd'hui."

La réunion a aussi été marquée par plusieurs mises en garde de la part de cyclistes : "Les mails sont larges, profitez-en pour faire de vraies voies cyclables, comme aux Pays-Bas", a lancé l'un d'eux. "Les vraies pistes cyclables, elles sont séparées des voies des bus, ce n'est pas comme aujourd'hui que de la peinture au sol", a renchéri un autre. En revanche, la question du coût financier n'a pas du tout été abordée, alors qu'on devrait avoisiner les 100 millions d'euros... La concertation se poursuit jusqu'au 22 décembre, avec plusieurs ateliers et sur Internet . Une restitution en sera faite l'an prochain, et le projet sera alors affiné. Les travaux auraient lieu de 2024 à 2026.