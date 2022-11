Transidentité : les nouvelles générations sont-elles vraiment plus ouvertes au débat ?

France Bleu Saint-Etienne Loire consacre une matinale spéciale ce vendredi matin au festival "Face à face". Un rendez vous qui se poursuit jusque dimanche pour mettre en lumière la culture LGBTQI+ à travers des films, des rencontres et des spectacles. L'occasion d'évoquer notamment la question du genre qui prend de l'ampleur dans notre société : est-on forcément un garçon parce qu'on a un sexe d'homme ? Doit-on se construire socialement en fonction de son sexe ?

On présente souvent les nouvelles générations comme étant plus ouvertes à ces types de débat et d'évolutions de la société. Est-ce donc plus facile d'aborder cette question quand on est jeune aujourd'hui ? En tout cas, pendant ces années lycées, les élèves construisent leur identité et pour Axelle rien ne doit se mettre au travers de ces évolution qui sont avant tout personnelles : "Il y a encore beaucoup trop de débat qui prenne de la place sur qui est légitime et qui ne l'est pas. Les gens se permettent de parler à la place des autres mais tu ne peux pas parler à la place des autres si tu n'es pas dans leurs corps". Une ouverture d'esprit que constate Jade Abdelmalek, présidente de l'association stéphanoise spécialisée TransAide : "Les jeunes d'aujourd'hui sont moins rigides au niveau de l'identité de genre puisque la non-binarité est assez répandue. L'androgynie aussi".

Les lycées peinent à aborder la question

Pourtant, elle qui souhaite organiser des travaux dans des lycées de Saint-Etienne, se heurte souvent à la frilosité des proviseurs : "Il y a très peu de directeurs d'établissements qui sont intéressés ou qui souhaitent nous donner l'autorisation. On a malheureusement beaucoup de portes qui se ferment. Les établissements sont frileux notamment par rapport aux parents d'élèves. Ils ont surement peur qu'on explique ce qu'est l'identité de genre, que c'est un cheminement, une construction psychologique".

"Ca ne me parait pas logique de changer de genre"

Une tendance qui trouve un écho aussi d'autres jeunes car tous ne se sentent pas concernés par ces questionnements. Certains même rejettent tout simplement la possibilité de remettre en cause son genre. "Religieusement parlant, on n'a pas le droit. Personnellement je m'en fous parce que je ne veux pas attiser la haine envers des personnes qui ne se sentent pas bien mais ce n'est pas dans mes valeurs" estime Florian. "Il y a bien d'autres problèmes dans la société ! Ca ne me parait pas logique de changer de genre. On né soit homme, soit femme" poursuit Lucas. Pourtant dans leur lycée, ils voient tous des garçons féminisés ou des filles masculinisées. Pas toujours facile pour autant d'essayer de comprendre l'autre. Dans la classe de Viviane, il y a un garçon qui porte des vêtements plutôt féminins. Sait-elle s'il est bien dans sa peau ? "Je n'en sais rien. Mais j'espère pour lui".