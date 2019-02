Transjurassienne 2019 : le vent, la pluie... mais une arrivée à Mouthe

La Transju a démarré ce samedi avec notamment la course en style classique, avec de la pluie et du vent. Cette année, la course fête ses 40 ans et son retour à Mouthe pour la première fois depuis quatre ans.

Mouthe, France

La Transju continue ce dimanche avec l'épreuve reine, la plus longue et la plus attendue : la course de 68 km en style libre entre Lamoura et Mouthe. Le départ est donné à 8h30 et les premiers skieurs sont attendus vers 11h30 sur la ligne d'arrivée. Plus de 4000 concurrents participent à cette édition 2019, en présence de plusieurs personnalités dont la Ministre des Sports.

Dispositif adapté aux vents violents

Mais cette année, la pluie et le vent sont de la partie pour les 40 ans de la Transjurassienne : la Franche-Comté est même placée en alerte orange aux vents violents pour ce dimanche. Alors les organisateurs ont dû s'adapter : à chaque ravitaillement, des bus sont mis en place pour récupérer les skieurs qui préféreraient se mettre à l'abri et les bénévoles se tiennent prêts à évacuer les chapiteaux, en cas de danger, s'ils menacent d'être emportés.

"Le vent est une inquiétude" - Pierre-Albert Vandel, organisateur de la Transju.

Pour la première journée de la Transju, ce samedi, les skieurs ont aussi été arrosés par la pluie, notamment sur la Transju'Classic : 56 km en style classique, jusqu'à Mouthe.

La course a été remportée par Antoine Auger chez les hommes et Marie Kromer pour les femmes.

Les trois premiers arrivés de la Transju'Classic. © Radio France - MC Fournier

Les habitants de Mouthe heureux

Pour la première fois depuis quatre ans, l'arrivée de la Transju se joue à Mouthe et ça rend les habitants fiers et heureux : "C'est excellent, Lamoura- Mouthe n'est plus usurpé cette année" confie l'un d'entre eux. Claudine a passé toute son enfance dans la commune et la ferme de sa famille a même accueilli la première Transju il y a 40 ans : "Il faut la garder à Mouthe, cette Transju... elle nous appartient!"... lâche-t-elle dans un rire.

