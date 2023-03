Transport des jeunes veaux : une action de L214 dans le Cotentin

"Là, c'est des veaux. On les entend bien". Il est aux environs de 18h15 au rond-point des Mielles, à Cherbourg-en -Cotentin. Un défilé de bétaillères quitte la gare maritime sur fond de meuglement plaintif. Dans chaque véhicule, 300 animaux répartis sur trois étages. Au total, 2.000 veaux âgés de deux à trois semaines sont débarqués de ce ferry en provenance de Rosslare, en Irlande. "Les densités sont effroyables : on est sur trois veaux de 55 kilos par mètre carré", souligne Olivier Morice, chargé d'affaires publiques au sein de l'association L214. Il ajoute que ce transport se fait en infraction de la réglementation européenne : "La durée maximale autorisée pour les veaux en Europe, c'est 19 heures. Là, aujourd'hui, ils auront passé 27 heures sur une mer complètement déchaînée".

ⓘ Publicité

Non loin de là, l'eurodéputé française Caroline Roose (Les Verts / ALE) et son homologue néerlandaise Anja Hazekamp. Elles ont toutes les deux siégé au sein de la commission d'enquête sur la protection des animaux pendant le transport au Parlement européen. "A un moment donné, il faut que ça s'arrête. Là, on est carrément sur des cas de maltraitance. Au passage des camions, on a senti une odeur particulière. Les animaux ont une litière qui n'est pas changée. Ils n'ont pas bu, ni mangé. On voyait des veaux qui léchaient les parois du camion. On a vraiment un problème", constate Caroline Roose, qui milite pour l'interdiction du transport des veaux nourrissons auprès de la Commission européenne. Une révision de la législation doit avoir lieu en septembre-octobre.

Vidéos chocs

Vers 18h45, les poids lourds arrivent au centre de transit de Couville, l'un des deux du nord-Cotentin. C'est là que sont nourris les petits veaux après leur voyage depuis l'Irlande. Un véhicule de gendarmerie arrive. Les deux eurodéputés parlementent à l'entrée du site pour une visite au pied levé de cet établissement. Finalement, elles peuvent rentrer... mais sans caméras ni journalistes. L'objectif, c'est de constater les conditions de détention des animaux et leur état général dans ce lieu où ils passent environ 12 heures.

En 2019, L214 et l'association Eyes on animals avaient déjà enquêté sur l'autre centre du Cotentin, situé à Tollevast. Ils avaient notamment dénoncé les sévices infligés à de jeunes veaux. D'ailleurs, en mars 2022, suite à ces révélations, un employé a été condamné à huit mois de prison avec sursis pour avoir sauté à pied joint sur l'un des animaux. Cette fois, c'est le centre de Couville qui est dans le collimateur.

Le "revers de l'industrie laitière"

"J'ai beau l'avoir vue plusieurs fois, c'est à chaque fois insoutenable". Sur sa tablette, Olivier Morice regarde les images d'une vidéo tournée quelques jours auparavant au sein de ce centre de transit. "On y voit des veaux désemparés, qui essayent de s'abreuver. Et un ouvrier qui les frappe sans ménagement avec une sorte de rame pour les faire se déplacer. L'ouvrier essaye de claquer la porte sur un jeune veau qui s'échappe, puis l'insulte. De rage, il lui lance la rame dessus. Ce veau vient de faire une trentaine d'heures de mer, et va probablement reprendre la route pour une vingtaine d'heures vers un centre d'engraissement d'où il ne ressortira pas avant d'être abattu avant huit mois. Voilà le revers de l'industrie laitière !", s'exclame le jeune homme. L 214 va porter plainte pour maltraitance auprès du parquet de Cherbourg à l'encontre du centre de transit de Couville.

De con côté, le directeur du site, absent au moment de l'arrivée des militants et des eurodéputés, ne comprend pas. "Je suis vraiment surpris car les consignes sont claires : pas de maltraitance ! J'espère que ça a été respecté, car sinon, ça ne va pas se passer comme ça", explique-t-il au téléphone. Au total, les veaux passent en moyenne une cinquantaine d'heures dans des camions entre l'Irlande et souvent les Pays-Bas, via la France.