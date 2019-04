Transport du futur : les nancéiens se déplaceront peut être en capsule

Nancy, France

C'est la réalité qui dépasse la fiction. Jusque là, seul James Bond ou Kingsman pouvait se déplacer à grande vitesse dans des capsules à travers des galeries souterraines, ce sera sans doute possible pour les nancéiens d'ici une dizaine d'année. C'est en tout cas le projet fou dans lequel se sont lancés des enseignants et une centaine d'étudiants des quatre écoles d'ingénieurs de l'université de Lorraine. Le projet est baptisé "Urbanloop" et l'idée est de concevoir un système de mobilité urbaine permettant de voyager d'un bout à l'autre d'une ville en quelques minutes, sans correspondance et sans arrêt. Le voyageur serait transporté dans une capsule individuelle.

Un démonstrateur a été construit sur le technopole de Brabois © Radio France - Mohand Chibani

Le maire de Nancy intéressé

"Il s'agit de répondre aux défis de la transition écologique" explique Philippe Mangin, le responsable du projet "ce projet est né dans la tête d'enseignants et d'étudiants sur le modèle d'internet qui transfère des paquets d'informations, et nous, nous avons imaginé pouvoir transporter des personnes à travers des réseaux de boucles interconnectées qui pourraient desservir une aire urbaine donc il s'agit d'une capsule qui est transportée sur rail et qui comporte un petit module de propulsion autonome. Le maire de Nancy s'est montré très intéressé et on pourrait très bien imaginer dans dix ans ce système à Nancy avec une vingtaine de boucles et environ 150 stations et plusieurs milliers de capsules".

Parmi la centaine d'étudiants qui travaillent sur le projet, Rodolphe est, lui, chargé de concevoir et modéliser la capsule "cette capsule a une forme d'ogive pour favoriser l'aérodynamisme mais aussi pour rappeler le cocon afin d'apporter un confort aux voyageurs. Cette capsule est équipée d'un moteur électrique du même modèle que ceux que l'on voit sur certaines voitures ou scooters électriques."

Urbanloop intégré à la place Simone Veil à Nancy - Université de Lorraine

Je pourrai dire que j'y étais, Fadil Sharif, ingénieur d'étude à l'ENSEM

Par où passeront les tunnels réservés aux capsules, quels seront les sites desservis ? Fayçal, autre étudiant ingénieur a choisi de modéliser la ville de Nancy pour donner un aperçu de ce que pourrait être un réseau Urbanloop "Comme vous le voyez, nous sommes dans le quartier de la gare de Nancy, le système peut être par endroit enterré, ou semi enterré, et parfois il restera en surface. Les capsules permettent de se déplacer à 60 kms/h alors que les autres moyens de transport sont limités à 30 au centre-ville".

Sourire en coin, Fadil Sharif, l'un des enseignants qui accompagne les étudiants ne cache pas son plaisir de participer à ce projet "j'ai vraiment de la chance de participer à ce projet. Je pourrai dire que j'y étais".