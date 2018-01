Biarritz, France

Trois nouvelles navettes gratuites inaugurées mercredi à Biarritz. Ces navettes électriques de type "Bluebus" remplacent les navettes "thermiques", autrement dit, diesel. Les véhicules thermiques étaient en service depuis fin 2008. L'an dernier, 410 000 passagers les ont empruntés sur 3 circuits à Biarritz (centre-ville, à Saint Charles et en été sur la côte des Basque).

Seul le moteur change

Les nouvelles navettes, sont plus silencieuses, plus écologiques et plus confortables. Navettes testées mercredi matin par le maire en personne, Michel Veunac. Ces trois navettes électriques sont fabriquées en Bretagne au sein de l'usine Ergué-Gabéric (groupe Bolloré). Elles sont mises en service dans le centre-ville de Biarritz. Elles ont exactement les mêmes dimensions et même capacité (22 places) que les précédentes. Les horaires et les circuits ne changent pas.

Un investissement écologique

Les trois navettes ont coûté 700 000 euros au syndicat des mobilités Pays basque - Adour. Les anciennes navettes, mises en circulation fin 2008, finiront à la casse. Les horaires de 7h30 à 19h30 ne changent pas. Ils desservent les arrêts toutes les 15 minutes en centre-ville. Biarritz dispose de 3 navettes électriques et Bayonne 5.

Dialogue entre le maire de Biarritz et Guillaume Laval, du syndicat mobilités de l'agglomération Pays Basque Copier

Le reportage (2 minutes) de Valérie Menut

Le 2 minutes de Valérie Menut sur les nouvelles navettes de Biarritz Copier