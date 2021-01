Transport en Vaucluse : le village de Sivergues inaugure un arrêt de car scolaire

"On est vraiment fiers", sourit la maire de Sivergues, Martine Calas. Un nouvel arrêt de car scolaire a été installé sur le parking communal lundi 18 janvier. Dorénavant, un bus y passe chaque matin. Le chauffeur emmène cinq collégiens et lycéens à la cité scolaire d'Apt et les ramène en fin de journée. Une petite révolution pour les habitants de ce village vauclusien.

L'arrêt de car scolaire était à 5 kilomètres du village

"On attendait ça depuis six ans, indique Martine Calas. Le dossier a récemment été approuvé par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, compétente en matière de transports scolaires. "Pourquoi seulement maintenant ? Je ne sais pas, admet l'élue. Nos arguments n'ont jamais changé."

Jusqu'ici, l'arrêt de bus scolaire le plus proche était à 5 kilomètres du village, sur le plateau des Claparèdes. "L'arrivée de ce car nous facilite la vie, témoigne Estelle, mère d'un collégien de 11 ans. On habite à un peu plus d'un kilomètre de Sivergues mais ça nous permet de gagner énormément de temps. On mettait parfois 40 minutes pour aller le chercher, là c'est 5 minutes en voiture pour rentrer chez moi"

"Eh puis si jamais on a un problème, un pneu crevé par exemple, on sait que les enfants peuvent rentrer à pied, ajoute cette maman. C'est rassurant."

Transports en commun en zone rurale

Un plus pour les enfants et les parents. "Dans une commune comme celle-ci, éloignée d'Apt, je pense que ça permet aux gens de se sentir un peu moins isolés, affirme la maire de Sivergues. Ca fait vivre le village."

Le réseau régional Zou ! propose également un service de transport à la demande à Sivergues. Il permet à tous les habitants du village, ainsi qu'à ceux d'une trentaine de petites communes vauclusiennes de rejoindre rapidement Apt, La Tour d'Aigues et Pertuis. Un service voué à se développer dans le département informe l'opérateur Transdev.