Transport : vers un fonds d'indemnisation pour les riverains de la LGV ?

Laure Artru est très satisfaite de son entrevue hier à Paris avec les sénateurs. La présidente du CRI 72 se réjouit d'abord "qu'un groupe de parlementaires (composé notamment des trois sénateurs sarthois), au Sénat et à l'Assemblée, s'empare du sujet et fasse des propositions". La principale : créer un fonds d'indemnisation pour les riverains des deux LGV (Paris- Bretagne et Paris-Bordeaux). " A l'instar de ce qui se passe pour les aéroports. Un fonds qui serait financé par une contribution sur chaque billet de train". Ce sont donc les voyageurs et la SNCF qui seraient mis à contribution. Il est évidemment trop tôt pour connaître le montant de cette contribution, si toutefois, elle est votée par les parlementaires.

janvier 2019 : l'ancienne ministre de l'environnement Corinne Lepage présente son plan pour lutter contre les nuisances sonores dela LGV. Elle est accompagnée de Laure Artru, la présidente du CRI 72. © Radio France - Boris Hallier

Des indemnisations et des équipements

Au delà des indemnisations, les riverains réclament aussi une série d'équipements pour les protéger du bruit des trains lancés à grande vitesse. En mai 2019, Elisabeth Borne, la Ministre des transports, avait promis 11 millions d'euros d'investissement pour financer des travaux le long des rails. Sur l'ensemble de la LGV Paris Bretagne. " Ce qui correspondant à 1 km de mur anti-bruit rappelait Régis Cerbelle, sur France Bleu Maine en nombre dernier. "Sachant que la SNCF chiffre à 10 000 euros le mètre linéaire" explique le maire de Chantenay-Villedieu, une des trente communes sarthoises traversées par la LGV. Il est aussi président de l' Association départementale des élus contre les nuisances de la ligne à grande vitesse. Laure Artru propose donc d'autres solutions. " Construire des murs végétalisés. C'est écolo, c'est plus joli et çà coûte cinq fois moins cher" affirme la présidente du CRI 72. Mais ce qu'elle aimerait, "c'est réduire la vitesse des TGV pour réduire le bruit et les vibrations". Ce qui paraît peu probable vu le coût de la LGV. 3.4 milliards d'euros financés par la SNCF, l'Etat, les collectivités et l'Europe. Le CRI 72 a fait appel à Corinne Lepage, avocate et ancienne Ministre de l'environnement, pour défendre ses intérêts.

