Transports, cantines, écoles : les prévisions de grève ce jeudi dans le Nord-Pas-de-Calais

Après celles du 29 septembre et du 18 octobre, une journée de grève est prévue dans tout le pays ce jeudi. La CGT appelle à la grève en se greffant sur un mouvement de la RATP, prévu de longue date. Le syndicat se mobilise pour les salaires et les retraites avec un mouvement interprofessionnel, qui est peu suivi dans le Nord-Pas-de-Calais.

9 TER sur 10 circulent, pas de perturbations dans les TGV

Le trafic est légèrement perturbé dans les Hauts-de-France avec seulement 10% des TER à l'arrêt. La SNCF ne prévoit pas de perturbation dans les TGV. Mais c'est plus compliqué dans les transports parisiens, avec cinq lignes de métro fermées et huit autres seulement ouvertes aux heures de pointe. Les RER A et B sont fortement perturbés selon la direction de la RATP.

Aucun tramway à Valenciennes

Le mouvement est en revanche fortement suivi à Valenciennes. Pour la première fois depuis la rentrée scolaire, le tramway ne circule pas toute la journée ce jeudi. Deux lignes de bus de remplacement sont mises en place mais les arrêts ne sont pas les mêmes que ceux de la ligne de tramway. Il est conseillé de vérifier sur le site de Transvilles puisque des lignes habituelles de bus connaitront tout de même des difficultés : les lignes C1, L1, L2, 5, 12, 13, 14, 51 et 52.

Aucune perturbation n'est prévue sur le réseau Ilévia dans la métropole lilloise mais la CGT explique soutenir le mouvement national. Il n'y a pas non plus de difficultés sur les réseaux du Dunkerquois, du Douaisis, du Calaisis, du Boulonnais, du Maubeugeois et dans le bassin minier sur le réseau Tadao.

Peu de perturbations dans les cantines et les établissements scolaires

Le syndicat enseignant FSU n'appelle pas à la grève et prévoit donc une très faible mobilisation dans les établissements scolaires du Nord-Pas-de-Calais. Le mouvement est également peu suivi dans les cantines. On prévoit tout de même le pique-nique pour les élèves de cinq écoles de la ville de Douai (Jean Monnet, Jules Mousseron, Capucines, Sévigné et Robert Mohen) et la garderie n'est pas assurée ni le matin ni le soir dans les écoles Capucines et Robert Mohen.

A Boulogne-sur-Mer, les crèches du Chemin Vert et Casablanca ainsi que le multi-accueil Les P'tits Margats sont fermés, le multi-accueil la maison de Célestine est partiellement ouvert. Les prévisions pour les écoles lilloises seront connues en début de soirée, ce mercredi. Il n'y a pas de grève dans les cantines et écoles à Maubeuge, Arras et Calais et Valenciennes.

Trois manifestations à l'appel de la CGT

Deux rassemblements sont prévus dans le Pas-de-Calais : à 10 heures à Lens, place du Cantin puis à Boulogne-sur-mer à 14 heures devant le siège de la communauté d'Agglomération du Boulonnais. Dans le Nord, le rassemblement est fixé à 14h30 à Lille, porte de Paris.