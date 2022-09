Transports, écoles, cantines : à quoi s'attendre dans les Pyrénées-Orientales pour la grève du 29 septembre ?

Grève nationale intersyndicale et interprofessionnelle ce jeudi 29 septembre, pour réclamer une hausse des salaires, des minimas sociaux et des retraites notamment. Dans les Pyrénées-Orientales, des perturbations sont à prévoir du côté des transports, cantines et écoles principalement. Une manifestation partira à 10h30 de la place de Catalogne à l'appel de la CGT 66, FSU 66, Solidaires 66 et du MNL 66.

Dans les établissements scolaires

Prenez vos précautions, certaines écoles seront fermées : notamment les maternelles de Canet Village et de Sainte Hyppolite. Les syndicats prévoient entre 20 et 30 % de professeurs grévistes dans le département.

A Perpignan, le service d'accueil obligatoire mis en place par la mairie se trouve au Centre de loisirs du Mas Bresson. Il est disponible pour les écoles où le taux de gréviste enseignant est égal ou supérieur à 25%. La mairie indique que 76 personnels enseignants ont indiqué leur intention de faire grève, soit un peu plus de 15%.

Côté enseignement secondaire, la cantine ne sera pas assurée pour certains collèges et lycées, notamment au lycée Lurçat et au collège Saint-Exupéry à Perpignan..

Dans les transports

Perturbations sur les rails aussi ce jeudi : la CGT estime qu'environ 1 TER sur 3 circule en moyenne en région Occitanie. La SNCF appelle les voyageurs à vérifier les horaires des trains sur le site TER ou sur l'appli. Côté bus, a priori pas ou peu de perturbations sur le réseau Sankéo, qui dessert Perpignan et son agglomération.

Dans les autres services publics

Au moins une centaine de salariés de La Poste seront grévistes dans les P.O, estiment les syndicats. Les tournées risquent donc d'être perturbées. Accueil perturbé à prévoir à la CPAM également.