Transports, manifestations : les perturbations à prévoir en Berry mardi 10 décembre

Châteauroux, France

Après la journée de grève très suivie en Berry jeudi 5 décembre, une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites est prévue mardi 10. Les manifestants veulent mettre la pression sur le gouvernement, à la veille de la présentation intégrale de la réforme par le Premier ministre Edouard Philippe. Il faut donc s'attendre à des perturbations dans différents secteurs.

Impossible pour l'instant de dire quelle sera la situation dans les écoles. L'académie Orléans-Tours s'attend à une grève moins importante que le 5 décembre. Le ministère de l'Education nationale avait donné comme consigne de communiquer la liste des écoles fermées et où un service minimum d'accueil était assuré. Mais ce ne sera pas le cas cette fois.

SNCF

Sur la ligne POLT, la circulation des trains sera encore fortement perturbée. Comptez seulement deux allers-retours directs entre Paris et Châteauroux. Le premier à 10h18, le second à 21h15. La SNCF propose d'autres trajets au départ de la gare routière de Châteauroux, mais il faudra prendre son mal en patience avec entre 4 et 7h de temps de parcours et plusieurs correspondances. Et puis dans le sens Paris-Châteauroux, il y aura deux Intercités en circulation, au départ de Paris à 6h37 et 16h38.

Sur le réseau TER, la situation est encore plus compliquée. Aucun train ne circule pour partir de Châteauroux et rejoindre Argenton-sur Creuse (un car de substitution annoncée en fin de journée). C'est un peu mieux dans l'autre sens : 4 trains et 2 cars de substitution.

Vous pourrez aussi compter sur quelques cars de substitution sur la ligne Bourges <> Vierzon et sur la ligne Châteauroux <> Vierzon.

Transports en commun

Sur les réseaux bus de Châteauroux et de Bourges, la circulation sera normale ce mardi 10 décembre. Aucune perturbation à prévoir.

Plusieurs cortèges

Plusieurs appels à manifester ont été relayés dans l'Indre et le Cher. Mais il y en a moins que le 5 décembre. La volonté des syndicats est de concentrer les manifestants.