Transports, écoles... quelles perturbations prévues ce jeudi 10 novembre en Picardie ?

La CGT appelle à une journée de grève ce jeudi 10 novembre, pour les retraites et réclamer une augmentation des salaires. Il s'agit de la troisième journée de mobilisation depuis fin septembre. France Bleu Picardie vous récapitule les perturbations prévues dans les transports de la région, mais aussi dans les établissements scolaires.

À Amiens des cantines, crèches et centres périscolaires perturbés

À Amiens, dans les structures accueillant des enfants - établissements scolaires, cantines, centres de loisirs - des évolutions peuvent intervenir jusqu'à jeudi 10 novembre au matin, précise la mairie. La Ville met en place un accueil minimum de 8h à 18h au centre de loisirs Edgar Quinet, situé rue Dupuis, derrière la cathédrale d'Amiens.

Restauration scolaire à Amiens :

23 sites seront fermés : La Vallée ; Barni ; Bapaume ; Rosa Bonheur ; Jean Macé ; Saint-Roch ; Les Verrières ; Faubourg de Hem ; Georges Brassens ; La Pépinière ; Léon Lamotte ; Saint-Maurice B ; André Bernard maternelle ; Chemin des Hayettes ; Beauvais élémentaire ; Châteaudun ; Chemin des Plantes ; Delpech élémentaire ; Réaumur ; Sagebien ; Gustave Charpentier ; Michel Ange ; Pigeonnier maternelle.

Accueil périscolaire :

6 accueils périscolaire fermés : La Vallée primaire (matin et soir) ; Jean Macé primaire (matin et soir) ; Pigeonnier primaire (soir) ; Les Verrières primaire (soir) ; Saint Roch primaire (matin et soir) ; André Bernard (soir).

Crèches en accueil et/ou horaires réduits :

4 crèches concernées : Adrien Fauga ; Germaine Dulac ; Pigeon vole ; Léo Lagrange.

Trafic "légèrement perturbé" sur les TER, réseau de bus Ametis "sans perturbation"

Côté transports, sur le réseau Ametis, la direction indique que, selon le décompte des intentions de grève ce jeudi, il y aura 5,9% de conducteurs grévistes. "La grève sera sans perturbation sur les services prévus", précise la direction d'Ametis.

Sur les rails aussi, les répercussions de la grève seront limitées. Les TER Hauts-de-France, avant les prévisions de trafic attendues vers 17H ce mercredi, indique que la grève "perturbera légèrement" la circulation des trains. La mobilisation à la SNCF débute ce mercredi 9 à 22h, pour se terminer vendredi 11 novembre à 8h du matin.

Au niveau national, la SNCF décrit un impact "modéré" de la grève : on devrait compter au niveau national 9 TER sur 10 et 9 Intercités sur 10 ; le trafic des TGV est prévu comme étant "normal" ce jeudi.