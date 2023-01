Transports, éducation, énergie : les prévisions pour la journée de grève contre la réforme des retraites

De nombreux secteurs seront concernés par la grève contre la réforme des retraites jeudi, jour de mobilisation nationale décidée par les huit principaux syndicats. Ecoles, trains, métros, avions mais aussi centrales électriques ou audiovisuel public, le mouvement s'annonce très suivi malgré l'appel du gouvernement à ce que la mobilisation ne se transforme pas "en blocage" du pays. France Bleu fait le point sur les secteurs en grève jeudi.

Education

Dans les écoles, collèges et lycées de France, la grève s'annonce très suivie jeudi. Selon le Snuipp-FSU, première fédération syndicale enseignante, 70% des enseignants seront grévistes au niveau national dans le premier degré et "au moins un tiers" des établissements fermés à Paris.

La mobilisation serait ainsi de même ampleur qu'en décembre 2019 : lors de la première journée de grève contre la précédente tentative de réforme, les syndicats avaient dénombré 70% de grévistes, tandis que le ministère en avait recensé 55%.

Dans les collèges et lycées, "on s'oriente sans aucun doute vers une grève majoritaire, c'est-à-dire plus de la moitié des professeurs" en grève, a indiqué Sophie Vénétitay, secrétaire générale du SNES-FSU, premier syndicat du secondaire.

Des blocus de lycées sont notamment attendus, plusieurs organisations de jeunesse appelant à rallier la journée d'action organisée par les huit grandes centrales syndicales.

SNCF

Du côté des trains, la SCNF prévoit un trafic TGV "fortement perturbé", avec très peu de TER et de Transilien.

La SNCF prévoit :

- 1 TGV sur 3 sur l'axe Nord

- 1 TGV sur 4 sur l'axe Est

- 1 TGV sur 5 sur l'axe Atlantique

- 1 TGV sur 3 sur l'axe Sud-Est

- 1 OuiGo sur 3

Sur le réseau régional, 1 TER sur 10 sera en circulation.

Du côté des Intercités, il n'y aura aucune circulation de jour comme de nuit. Seul un Paris-Clermont circulera.

À l'international, le trafic des Lyria entre la France à la Suisse sera fortement perturbé.

En Ile-de-France, la situation sera également très perturbée :

- RER A et B : 1 train sur 3

- RER C, D et E : 1 train sur 10. Sur le RER C, les trains circuleront uniquement sur la branche Sud depuis Paris-Austerlitz. Sur la ligne D, il n'y aura pas de RER entre Châtelet et la Gare de Lyon et l'interconnexion entre Châtelet et Gare de Lyon sera suspendue.

Pour les Transilien, la circulation sera très fortement perturbée :

- Lignes H et U : 1 train sur 3

- Lignes J, K, L, N et P : 1 train sur 10

- Ligne R : aucun train

Grève : à quoi faut-il s'attendre jeudi 19 janvier ?

RATP

La RATP annonce un service "très perturbé" jeudi, alors que les quatre syndicats de la compagnie ont appelé à la grève.

Dans le détail, dans le métro, le trafic sera normal sur les lignes automatiques 1 et 14, mais avec un risque de saturation.

- Sur la ligne 4 : 1 train sur 2 en heures de pointe et 1 train sur 4 en heures creuses avec un risque de saturation.

- Les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7, 7bis, 9, 12 et 13 seront ouvertes uniquement aux heures de pointes et, pour certaines, exploitées partiellement.

- Les lignes 8, 10 et 11 seront totalement fermées.

Du côté des RER, il faudra compter 1 RER A sur 2 dans Paris aux heures de pointes et 1 sur 4 en heures creuses. En fin de service, le dernier passage à Châtelet est prévu à 21h. Pour le RER B, 1 train sur 2 circulera aux heures de pointe et 1 sur 3 en heures creuses.

Le trafic des bus sera également perturbé avec 2 bus sur 3 en moyenne sur l'ensemble du réseau. Le trafic sera normal sur les Noctilien.

Enfin, le trafic sera légèrement perturbé pour les tramways avec 3 rames sur 4 en moyenne.

Aviation

La grève sera également suivie chez les contrôleurs aériens, en particulier à l'aéroport d'Orly où la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies d'annuler préventivement 20% de leurs vols, tout en prévenant que cela n'empêcherait pas "des perturbations et des retards".

Du côté du personnel navigant, le syndicat UNPNC-CFDT a appelé à participer aux manifestations prévues jeudi et le SNPNC-FO a appelé à la grève. Le syndicat UGICT-CGT chez Air France a aussi appelé à une interruption de travail.

Energie

L'ensemble des syndicats du secteur de l'énergie ont appelé à la grève. Cela se traduira par des baisses de production des centrales électriques mais qui ne devraient pas entraîner de coupures de courant. En revanche, la CGT menace d'opérer des "coupures ciblées" visant notamment des élus soutenant la réforme. Mais ce mode opératoire ne fait pas l'unanimité chez les syndicats. Idem pour la suite du mouvement qui ne fait pour l'instant pas l'objet d'un consensus. La CGT pousse pour une reconduction dès vendredi alors que les syndicats ont prévu de se revoir lundi.

Dans les raffineries et les dépôts de carburants, la CGT a déjà arrêté son calendrier : après celui de jeudi, elle prévoit d'autres arrêts de travail de 48 heures les 26 et 27 janvier, puis 72 heures du 6 au 8 février, alors que débutera l'examen du texte à l'Assemblée. L'impact ne sera pas immédiat dans les stations-services car "les stocks peuvent largement absorber" une première grève de 24 heures, mais "certaines stations d'autoroute pourraient fermer", indique Eric Sellini, responsable CGT chez TotalEnergies.

Santé

Le syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI) appelle ce mardi dans un communiqué "toutes les infirmières salariées de tous les secteurs" à faire grève et à manifester ce jeudi.

Et ailleurs

Dans les finances publiques, s'il est difficile de prévoir à l'avance des fermetures de trésoreries, la réforme des retraites "occupe tous les esprits", selon Anne Guyot-Welke, secrétaire générale de Solidaires Finances publiques.

Les programmes des télés et des radios publiques devraient être largement perturbés en raison d'appels à la grève à France Télévisions, Radio France et France Médias Monde (France 24 et RFI).

Plus de 200 manifestations dans toute la France

Pour ce premier jour de mobilisation contre la réforme des retraites du gouvernement, plus de 200 manifestations sont prévues en France. Plus de 10.000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour le maintien de l'ordre, a annoncé ce mercredi la ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

A Paris, la manifestation partira à 14h de la place de la République pour la place de la Nation.

Plusieurs autres manifestations s'élanceront dans les principales villes de France : Toulouse, Marseille, Nice, Lyon, Lille, Rennes, Bordeaux, Strasbourg, Nantes, Brest, Caen, Avignon, Metz et La Rochelle

D'autres cortèges sont prévus dans de petites et moyennes villes. Par exemple, une vingtaine de manifestations et rassemblements est prévue dans les Côtes-Armor, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan, notamment à Guingamp, Saint-Brieuc, Brest, Morlaix, Rennes, Saint-Malo, Lorient et Vannes.

Dans la Drôme et en Ardèche, six manifestations sont prévues, notamment à Privas, Aubenas et Valence.

En Lorraine, des rassemblements sont prévus à Nancy et à Épinal à 14 heures.

Au Pays basque, une manifestation s'élancera à 10h30 à Bayonne.

