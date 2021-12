Transports en commun : le paiement sans contact débarque dans le Fébus à Pau

C'est une petite révolution, un nouveau pas vers la modernité dans les transports en commun dans l'agglomération paloise. Le paiement par carte bancaire sans contact est désormais possible dans le Fébus.

Pour l'instant, c'est uniquement dans le Fébus. À partir de ce mardi 7 décembre, on peut payer en carte bancaire directement dans le bus pour acheter un ticket. C'est le principe d'un paiement sans contact, vous passez votre carte bancaire (ou votre smartphone sur lequel il y a votre carte bancaire enregistrée) et ensuite vous payez. L'expérimentation est prévue pendant un an. Le coût du dispositif pour Idelis est de 50.000€.

Une petite révolution à laquelle a participé Sylvain Mottet. Chez Idelis, il est responsable de la partie courant faible. Plus concrètement, sur ce dispositif il était responsable du câblage et de la mise en place du matériel : "C'est un système qui permet d'être complètement indépendant pour l'usager. C'est une vraie révolution parce que c'étaient des bus dans lesquels il n'y avait pas de vente à bord. C'est comme quand vous allez au supermarché et que vous faîtes un paiement sans contact, c'est exactement la même chose."

Nicolas Patriarche, président d'Idelis, Rémy Larrieu, Sylvain Mottet, Jean-Philippe Prat qui ont élaboré le dispositif et Michel Caperan, adjoint à l'urbanisme à la mairie de Pau © Radio France - Marion Aquilina

Autre info pratique, si vous avez une correspondance par exemple, il suffit juste de repasser la carte bancaire. Les équipes d'Idelis sont très contentes parce que c'est assez rapide : pour valider ça prend 1,7 seconde précisément. L'argent du ticket à 1€ atterrit une demi-heure après sur le compte bancaire d'Idelis. Alors que souvent sur les autres systèmes qui existent, c'est cumulé à la fin du mois. Si ça marche, ce sera étendu au reste du réseau.