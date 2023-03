Transports en commun lillois : de nouvelles perturbations attendues ce mardi 21 mars

De nouvelles perturbations sont prévues ce mardi 21 mars sur le réseau des transports en commun Ilévia dans la métropole lilloise. Elles sont dues à un mouvement social des syndicats de la CGT, Sud et de la CFDT, non pas à cause de la réforme des retraites mais à cause d'un désaccord avec la direction à propos des négociations sur les salaires.

Comme ce lundi 20 mars, les bus, les tramways et les métros seront impactés.

Un tramway toutes les trente minutes sur les branches de Roubaix et Tourcoing

Contrairement à ce lundi, les deux lignes de métro circuleront, mais à des fréquences moindres que d'habitude. Le métro circulera avec une rame toutes les deux minutes 30 sur la ligne 1 et toutes les trois minutes sur la ligne 2.

Les perturbations seront plus fortes pour les passagers du tramway de la métropole lilloise, avec un tramway toutes les quinze minutes sur le tronc commun (entre la Gare Lille Flandres et Croisé Laroche) et toutes les trente minutes sur les branches de Roubaix et Tourcoing.

Enfin, les horaires des bus seront également modifiés avec là encore de fortes perturbations. Seules les lignes périurbaines et les lignes scolaires circuleront normalement selon les prévisions du réseau Ilévia.