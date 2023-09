Transports en Île-de-France : les femmes polluent moins que les hommes, selon une étude

Les émissions de CO2 diffèrent entre les hommes et les femmes, et notamment dans l'usage des transports. Les femmes utilisent moins la voiture que les hommes pour se rendre au travail. Les hommes eux, "utilisent nettement plus souvent que les femmes la voiture, en Ile-de-France", indique une nouvelle étude de l'Insee .

L'étude indique que 52% des hommes utilisent tous les jours la voiture, ou un deux-roues motorisé, contre 39% des femmes. Les hommes "parcourent aussi une distance en moyenne supérieure que les femmes, 16,3 kilomètres contre 13,3 kilomètres."

Les ouvriers hommes prennent majoritairement la voiture

Ces chiffres s'expliquent notamment par la catégorie socio-professionelle des conducteurs. Parmi tous les ouvriers qui se déplacent en Ile-de-France en voiture, 82% sont des hommes. Les ouvriers "travaillent plus fréquemment dans des zones industrielles ou artisanales, hors des centres-villes et ils sont donc plus souvent contraints d'utiliser la voiture." Seuls 39% des ouvriers utilisent les transports en commun .

Plus globalement, l'étude indique qu'en 2019, 5,4 millions de Franciliens se sont déplacés pour aller à leur travail et ont émis sur une semaine 47 400 tonnes de CO2. Cela représente 14% des émissions de CO2 émises sur toute la France par des actifs qui font des trajets domicile-travail. Les navetteurs Franciliens émettent peu de CO2 à échelle nationale, "l'offre de transports en commun, abondante et utilisée massivement, en est le principal facteur explicatif."

Pour lire l'étude de l'Insee