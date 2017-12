Cordemais, France

Une dizaine de syndicalistes ont installé des drapeaux et organisé un pique-nique sous les fenêtres de ce dirigeant d'entreprise. D'anciens salariés ont dénoncé auprès de la CGT et FO, leurs mauvaises conditions de travail. "Il y a sept employés qui sont venus me décrier les conditions de travail dans cette entreprise de 19 conducteurs... on peut parler d'un patron voyou."

"50 heures de travail supplémentaires par mois "

Christophe a quitté cette entreprise depuis deux mois, après avoir fait un burn-out. En un an, il aurait réalisé 600 heures supplémentaires, soit 50 heures de plus par mois. Selon lui, il n'a jamais récupéré ces heures et il n'a pas été payé : "Cela représente près de 12 000 euros."

Mais ce qui a fait craquer cet ancien employé, c'est la pression : "Dès que je lui ai parlé des heures supplémentaires, j'ai été puni, raconte t-il. Je ne pouvais plus rentrer en camion chez moi, je devais prendre ma voiture personnelle. Il me réveillait tôt le lundi matin et il me disait de rentrer chez moi d'un coup, en plein milieu de la semaine, me disant qu'il n'avait pas besoin de moi. C'était une pression psychologique, j'ai pété un câble."

L'ex-salarié a alors demandé de l'aide aux syndicats et le patron lui aurait demandé de faire marche arrière : "Il me disait que son entreprise allait couler à cause de moi". Christophe a finalement quitté l'entreprise, après un mois d'arrêt de travail.

Les syndicats annoncent qu'ils vont saisir les prud'hommes.

La direction de Franck Transports ne souhaite faire aucun commentaire.