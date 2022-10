Transports, énergie, Éducation nationale : le point sur cette journée de grève

Le bras de fer qui oppose la CGT et la direction de TotalEnergies fait tache d'huile. Mobilisés depuis plusieurs jours, les raffineries de France sont toujours perturbées ce mardi sur fonds de revendications salariales. Leur mouvement a inspiré une journée de mobilisation générale et interprofessionnelle ce 18 octobre. Le mot d'ordre : une hausse des salaires et la défense du droit de grève. La CGT proteste contre les réquisitions ordonnées par le gouvernement dans plusieurs dépôts de carburant afin de permettre d'alimenter les stations-essence.

Partout en France, plusieurs rassemblements sont prévus ce mardi et des préavis de grève ont été déposés dans de nombreux secteurs . Transports, énergie, Éducation nationale, etc. France Bleu fait le point sur les perturbations en cours.

La SNCF

La CGT Cheminots et Sud Rails appellent à la grève ce mardi 18 octobre. Elle pourrait être reconductible, à quelques jours des vacances de la Toussaint. Les trains régionaux sont les plus concernés par cette journée de mobilisation : un TER et un train Intercités sur deux en moyenne ne circulent pas. Idem pour les réseaux d'Ile-de-France.

En revanche, le trafic TGV n'est touché qu'à la marge, annonce la SNCF. Le trafic du Thalys est normal et peu de perturbations sont attendues concernant l'Eurostar en direction de Londres.

Les prévisions de trafic à la SNCF ce mardi 18 octobre © Visactu

À quoi s'attendre dans les régions ?

"Le mouvement pourrait s'étendre jusqu'aux vacances de la Toussaint"

Sur franceinfo , Erik Meyer, secrétaire fédéral Sud-Rail, s'est félicité d'une mobilisation "plutôt réussie" à la SNCF. Il estime que "plus d'un conducteur de train sur deux est en grève". Le syndicaliste indique que le mouvement pourrait s'étendre jusqu'aux vacances de la Toussaint. "Tout dépendra des propositions qui seront posées sur la table par la direction", prévient-il. Erik Meyer

Les transports en commun en Ile-de-France

Neuf lignes de bus de la RATP sont totalement fermées en Ile-de-France. Sur le reste du réseau, le groupe annonce : deux bus sur trois. Le trafic des Noctilien est normal. La RATP annonce un trafic "quasi normal" sur les lignes de métro, avec de légères perturbations sur les lignes 6, 12 et 13.

Pour les RER, quelques perturbations sont toujours à prévoir sur les lignes A et B. Les interconnexions à Nanterre-Préfecture (RER A) et à Gare du Nord (RER B) seront maintenues.

En région parisienne, le trafic du RER C est très perturbé, avec la moitié des trains en circulation seulement. Grosses perturbations également sur le RER D, avec un train sur trois. Le trafic est interrompu entre Paris Gare de Lyon et Châtelet les Halles. Le RER E tourne aussi au ralenti ce mardi (trois trains sur cinq). En ce qui concerne les prévisions pour le Transilien, les lignes H, N, U sont perturbées. Quant aux lignes J, L, R, P elles sont fortement perturbées.

Le trafic quasi-normal voire normal sur toutes les lignes du tramway, à l'exception du T7 avec en moyenne 3 tramways sur 4 et une fermeture de la ligne à 22h30.

Énergie

Du côté des raffineries et des dépôts de carburant , toujours aucune amélioration significative en vue. La mobilisation dans le secteur pour une augmentation des salaires est à l'orgine de cette journée de grève interprofessionnelle. Lundi soir, le ministère de la Transition énergétique annonçait un chiffre de 28,1% de stations-service en difficulté d'approvisionnement en France.

Sur France 2 mardi matin, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, n'exclut pas de nouvelles réquisitions dans la journée. La veille, le dépôt de Feyzin dans le Rhône a été réquisitionné, en plus de celui de Dunkerque.

Éducation nationale

Un préavis de grève a été déposé par les syndicats CGT, FO, FSU et Solidaires de la Fonction Publique. Les fédérations de l'Education nationale appellent, elles-aussi, à la mobilisation pour l’augmentation des salaires, la défense du droit de grève mais aussi contre la réforme des lycées professionnels . Le SNUipp-FSU réclame une augmentation de 300 euros par mois pour le corps enseignant.

Pour le syndicat SUD , "l'augmentation de 3,5% du point d'indice non seulement ne rattrape par le gel depuis 2019, mais est déjà largement dévorée par l'inflation". La grève s'annonce également suivie chez les Atsem (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) et les personnesl des crèches selon la CGT.

De son côté, le Mouvement national lycéen appelle au blocus dans tous les lycées.

Fonction publique

L'UFSE-CGT, syndicat majoritaire de la fonction publique, appelle lui aussi à la grève mardi. Les trois secteurs sont appelés à se mobiliser : Etat, territorial et hospitalier. Selon le communiqué de la Fédération des services publics, le préavis de grève couvre la journée du 18 octobre et "s'étend jusqu'à la fin du mois". Le syndicat réclame 10% d'augmentation du point d'indice et s'oppose à la réforme des retraites.

La CFDT Santé-sociaux appelle les salariés au débrayage dans les cliniques et les maisons de retraite, "pour exprimer leur mécontentement face à la stagnation des salaires, alors que les résultats financiers des grands groupes se portent à merveille."