Transports, énergie, fonction publique : à quoi faut-il s'attendre lors de la grève mardi ?

Plusieurs syndicats, la CGT en pointe dans le conflit social des raffineries, appellent les salariés de tous les secteurs à faire grève et manifester mardi pour les salaires et contre les réquisitions.

De nombreuses organisations syndicales appellent l'ensemble les travailleuses et travailleurs, ainsi que la jeunesse, à la mobilisation ce mardi 18 octobre pour l’augmentation des salaires et des minima sociaux mais aussi pour la défense du droit de grève. Plusieurs rassemblements sont prévus partout en France, et des préavis de grève ont été déposés dans de nombreux secteurs.

La CGT recensait ce week-end "140 points de rassemblement dans toute la France, ce qui est déjà bien" compte tenu du court délai laissé aux militants pour s'organiser. La CGT, FO, Solidaires, la FSU et les organisations de jeunesse Fidl, MNL, Unef et la Vie lycéenne, ont annoncé l'organisation de cette journée de mobilisation interprofessionnelle, dans le prolongement des actions des salariés de l'industrie pétrolière, et en réaction à la décision du gouvernement de recourir à l'arme des réquisitions pour faciliter la distribution de carburant.

La SNCF

La CGT Cheminots et Sud Rails appellent à la grève ce mardi 18 octobre. Elle pourrait être reconductible, à quelques jours des vacances de la Toussaint. Des perturbations sont donc à prévoir à la SNCF, les prévisions de trafic seront publiées à 17 h.

Lundi matin, Clément Beaune, ministre délégué aux Transports, a donné quelques pistes sur les perturbations prévues mardi. "Un train sur deux" sera affecté dans certaines régions. "Il y aura de fortes perturbations qui seront sans doute très différentes d'une ligne à l'autre, il y a des lignes qui pourront être affectées", avec jusqu'à "un train sur deux" concerné, a-t-il déclaré.

Contactée par l'AFP, la SNCF n'a pas confirmé ni infirmé cette information du ministre, renvoyant à la publication de ses estimations en fin d'après-midi. Comme Clément Beaune, elle insiste néanmoins sur le fait que la grève affectera différemment les trains selon les régions. "Sans doute que le TGV sera moins affecté", a estimé le ministre, en ajoutant qu'il "faut que les Français qui peuvent décaler [leurs déplacements, NDLR] ou s'organiser [...] anticipent".

La RATP

À la RATP , où les salariés sont aussi appelés à la grève, Clément Beaune espère "un trafic normal" dans le métro et "deux bus sur trois" en Île-de-France. Le trafic des RER A et B ainsi que des bus devrait être particulièrement touché.

"La colère gronde, y compris dans nos métiers", prévient également la Fédération des transports de la CGT. Les chauffeurs routiers sont, eux-aussi, appelés à cesser le travail.

Energie

Ce lundi matin, la grève a été reconduite dans les cinq raffineries et dépôts français du groupe TotalEnergies . Ce qui ne laisse pas entrevoir une amélioration des stocks de carburant dans les stations-service rapidement. La CGT indique que la grève est reconduite sur les sites de Normandie (raffinerie et dépôt), à Donges (raffinerie et dépôt), La Mède (bioraffinerie et dépôt), Feyzin (dépôt, la raffinerie étant à l'arrêt pour raison technique)et à Flandres (dépôt), et ce malgré les réquisitions ordonnées par le gouvernement. Ce qui porte le total de sites en grève à trois raffineries (sur sept) et cinq gros dépôts (sur 200).

Les derniers chiffres diffusés dimanche soir montrent une aggravation de la situation des stations-services : 30,1% étaient en difficulté contre 27,3% la veille, à cause de livraisons moins nombreuses le week-end, selon le gouvernement. En plus du dépôt de Dunkerque (6 personnes réquisitionnées), celui de Feyzin (Rhône, 7 personnes) sera également réquisitionnné ce lundi à partir de 14h. Cela permettra d'approvisionner les stations des Hauts-de-France, d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Bourgogne-Franche-Comté, très touchées par les pénuries. Dimanche soir, 41,6% des stations d'Île-de-France et 42,8% dans le Centre-Val-de-Loire étaient touchées.

Les salariés des centrales nucléaires, mobilisés depuis fin septembre, pourraient également rejoindre le mouvement.

Education nationale

Un préavis de grève a été déposé par les syndicats CGT, FO, FSU et Solidaires de la Fonction Publique. Les fédérations de l'Education nationale appellent, elles-aussi, à la mobilisation pour l’augmentation des salaires, la défense du droit de grève mais aussi contre la réforme des lycées professionnels .

Le Mouvement national lycéen appelle au blocus dans tous les lycées.

Santé

La CFDT Santé-sociaux appelle les salariés au débrayage dans les cliniques et les maisons de retraite, "pour exprimer leur mécontentement face à la stagnation des salaires, alors que les résultats financiers des grands groupes se portent à merveille."