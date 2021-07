Transports et pass sanitaire : comment voyager cet été ?

Le projet de loi sur l’extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale sera présenté en Conseil des ministres lundi 19 juillet. Où et quand faudra-t-il présenter un pass sanitaire pour voyager cet été en France ou à l'étranger ? Voici ce qu'il faut savoir.

Le pass sanitaire, qui sera nécessaire pour accéder aux lieux de culture et de loisirs rassemblant plus de 50 personnes dès le 21 juillet, sera aussi exigé dans certains transports à partir d'août a annoncé le président de la République le 12 juillet. Pour voyager il faudra donc présenter la preuve que l'on est vacciné (plus de 7 jours après la seconde dose), un test négatif de moins de 48 heures, ou une attestation de contamination et de guérison du Covid-19 de moins de six mois. Mais alors que de nombreuses personnes partent en vacances, des questions se posent sur les déplacements, que ce soit en France ou à l'étranger. France Bleu fait le point.

Quand le pass sanitaire sera-t-il obligatoire dans les transports ?

Un pass sanitaire sera obligatoire dans les transports de longue distance "certainement après le week-end du 1er août", a déclaré mercredi le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari. La date précise est toujours attendue. Son application est pour l'instant prévue jusqu'au 30 juin 2022.

À partir de quel âge le pass sanitaire sera-t-il obligatoire ?

Tous les voyageurs de plus de 12 ans devront avoir un pass sanitaire. Mais pour les voyageurs de 12 à 17 ans inclus, cette obligation s'appliquera à partir du 30 août, pour laisser aux parents le temps de faire vacciner leurs enfants.

Dois-je présenter un pass sanitaire si je prends le train ?

Le pass sanitaire est obligatoire pour les "trajets longue distance". Cela concerne donc les TGV (Inoui et Ouigo), les Intercités, et les train longue distance internationaux au départ de la France. Il ne sera pas nécessaire dans les TER et les Transiliens.

Comment seront contrôlés les pass sanitaire dans les trains ?

La SNCF n'a pas encore communiqué sur les modalités de contrôle. Elle travaille sur la mise en œuvre d'un "dispositif de contrôle physique". Les filtres ne seront "pas systématiques dans toutes les gares à tout moment", a reconnu mercredi le ministre des Transports. Mais "on va organiser des contrôles massifs sur les grands flux, typiquement les grands départs en vacances", outre des contrôles aléatoires, a-t-il expliqué. La SNCF aimerait également "intégrer le contrôle du pass sanitaire dès l'achat du billet en ligne" mais cette perspective est "_complexe sur le plan techniqu_e", a souligné l'entreprise jeudi.

Quelles règles s'appliquent si je voyage en car ?

C'est la même chose, un pass sera nécessaire dans les autocars interrégionaux ou internationaux.

Le pass sanitaire est-il nécessaire si j'opte pour le covoiturage ?

La question n'est pas encore tranchée. BlaBlaCar ne peut pas imposer le pass sur les trajets entre particuliers. Mais la plateforme a annoncé préparer "une fonctionnalité qui permettra aux covoitureurs qui le souhaitent de déclarer qu'ils bénéficient d'un pass sanitaire, afin de rassurer les personnes qui veulent voyager avec eux".

Si je pars en avion ou en ferry ?

Il était déjà nécessaire de présenter un certificat d'immunité ou un test négatif pour voyager en avion vers la Corse, à l'Outre-mer ou à l'étranger. La règle ne change donc pas. Il faudra bien un pass sanitaire. C'est également le cas des ferries.

Mais attention, un pass sanitaire sera maintenant également nécessaire pour les vols domestiques, c'est à dire au départ et à destination de la France.

Air France a mis en place une plateforme sur laquelle ses clients pourront transmettre en avance leurs documents, en ligne. L'embarquement sera donc plus rapide. Mais ceux qui ne passeront pas par cette plateforme pourront toujours les présenter à l'aéroport.

Comment faire si je pars à l'étranger, au sein de l'Union Européenne ?

Le pass sanitaire, si le certificat de vaccination date d'avant le 25 juin, peut-être converti au format européen sur le site de l'assurance maladie, ameli.fr, ou auprès de professionnels de santé. Les certificats plus récents sont convertis automatiquement dans l'application TousAntiCovid. Ce pass sanitaire au format européen permet les déplacements dans tous les pays de l'Union Européenne, ainsi qu'au Liechtenstein, en Suisse, en Islande, en Norvège, à Monaco et en Andorre.

En l'absence d'un certificat de vaccination, le test peut dater de 72 heures. Mais attention, il faut vérifier toutes les modalités de chaque pays.

Et si je pars en dehors de l'Union Européenne ?

Les conditions varient en fonction de chaque pays. Pour La Russie ou le Brésil par exemple, il faut avoir un "motif impérieux" pour voyager.

Si j'ai mon pass sanitaire, dois-je quand même porter mon masque ?

Pour l'instant, le masque reste obligatoire, dès l'entrée en gare, à quai, à bord du train... tout au long du trajet. C'est la même chose pour les aéroports, les avions, les autocars et les ferries.

Mais le ministre de la Santé a indiqué que "_tous les Français devraient progressivement (pouvoir) lever la contrainte du masqu_e" dans les lieux ou le pass sanitaire est exigé. Cette mesure attend maintenant l'approbation du Conseil scientifique.