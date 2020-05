Transports scolaires : des mesures sanitaires pour la rentrée scolaire

La semaine du 11 mai, de nombreuses écoles creusoises vont faire leur rentrée scolaire. Les écoles primaires et maternelles peuvent de nouveau accueillir des élèves. Il s'agit d'effectifs très limités et seulement sur la base du volontariat.

La reprise de l'école implique aussi le redémarrage du ramassage scolaire. Les transporteurs creusois ont dû mettre en place de nombreuses mesures sanitaires afin de limiter les risques de contagion liée à l'épidémie de covid-19.

Un siège sur deux devra rester vide

Pour limiter la propagation du virus, il faut respecter une certaine distance sociale. Cette précaution est valable aussi dans les cars. Un siège sur deux seulement devra être utilisé.

Jérôme Gaudon gère les transports Gaudon et Fils, qui assurent une trentaine de circuits dans les secteurs de Bonnat, Châtelus-Malvaleix, Guéret et Ahun. "Nous avons mis en place un balisage pour être sûr de respecter les distances. On a des plans à suivre pour condamner des sièges" explique-t-il. Ainsi un car de 22 places ne pourra transporter que 10 ou 11 élèves. Idem chez Europ Voyages 23 qui compte environ 200 véhicules sur le département et qui transporte des élèves de la maternelle au lycée. "Les sièges qui ne pourront pas être utilisés dans les autocars ont été identifiés avec de la rubalise" explique Mireille Lafrançaise responsable de la compagnie en Creuse.

Désinfection totale tous les soirs

Tous les soirs les véhicules seront désinfectés. "C'est plus qu'un simple nettoyage", assure Jérôme Gaudon, qui précise: "On va désinfecter toutes les poignées, toutes les mains courantes que les élèves peuvent attraper, on va nettoyer les ceintures et passer une solution hydro-alcoolique sur les sièges pour éliminer un maximum de bactéries."

Les transports Gaudon et Fils ont décidé d'attribuer un chauffeur et un car à chaque circuit, afin d'éviter les contaminations croisées. "On sera peut-être un peu apprentis au départ mais on fera notre maximum pour qu'il n'y ait aucun souci dans les cars" assure Jérôme Gaudon.

Des masques pour les chauffeurs

Les transporteurs scolaires doivent aussi protéger leurs salariés. Ainsi chaque entreprise doit fournir des masques ou des visières à ses conducteurs. Chez Europ Voyages 23 tous les conducteurs ont reçu un kit qui comporte deux masques et une visière, du gel hydroalcoolique et des vaporisateurs de désinfectant.

Tous ces aménagements ont un coût. "On en a eu pour 5000 euros pour aménager une quinzaine de véhicules. Et à mon avis, ce n'est qu'un début", déclare Jérôme Gaudon. Mireille Lafrançaise quant à elle n'a pas encore pu évaluer le coût pour les transports en Creuse d'Europ Voyage 23 mais estime à 150 000 - 200 000 euros de dépenses pour l'ensemble de la holding en France.