Travail - Déposer un seul dossier dans plusieurs agence d'intérim sans se déplacer, c'est possible

La start-up Dossierinterimaire.com, qui a lancé sur internet un guichet unique de l’intérim en France, connaît, avec le confinement, un gros succès. Pour ceux qui cherchent un travail par intérim, il suffit de se connecter sur https://dossierinterimaire\.com/. C'est gratuit. Le dossier d’inscription est à compléter une seule fois. Toutes les pièces administratives sont regroupées dans l’espace personnel du candidat.

Le demandeur d'emploi peut toucher plusieurs agences sans se déplacer

La plateforme regroupe les 6.000 agences d'intérim répertoriées en France. Le demandeur d'emploi remplit son dossier et l'envoie aux agences qu'il a retenues. Plus besoin de se déplacer. En remplissant un seul dossier en ligne un intérimaire peut désormais postuler auprès de toutes les agences de travail temporaire dans sa région et dans toute la France.

Le candidat bénéficie aussi de conseils pour son CV et la constitution de son dossier. Il a accès à des fiches métiers par région et des conseils juridiques.

Un plus aussi pour les agences d'intérim

Pour les agences d'intérim, il suffit de télécharger les dossiers des candidats. Elles ont aussi la possibilité de trier les profils grâce à un moteur de recherche multicritères (métier, expérience, localisation, mots-clés, mobilité). Les agences peuvent télécharger jusqu’à cinq dossiers de candidats par mois gratuitement. Au-delà, elles doivent s'abonner.