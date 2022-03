Travail des détenus : "c'est gagnant-gagnant", Éric Dupont-Moretti en visite à la maison d'arrêt d'Amiens

La maison d'arrêt d'Amiens a accueilli, ce mardi 15 mars, les ministres de la justice Éric Dupond-Moretti et de l'insertion Brigitte Klinkert. Ils ont signé un plan d'actions pour l'insertion professionnelle des détenus et la lutte contre la récidive par l'emploi.

"Moins on a de récidive et plus la société est apaisée, lâche Éric Dupont-Moretti. Nous avons augmenté le nombre de détenus travailleurs mais l'objectif n'est pas encore atteint." Le ministre de la justice était ce mardi 15 mars, avec la ministre déléguée à l'insertion, Brigitte Klinkert, à la maison d'arrêt d'Amiens pour rencontrer des détenus qui travaillent et signer un plan d'actions sur le sujet.

Six détenus formés tous les trois mois

C'est la jeune association amiénoise Wallbreaker, créée en juillet dernier, qui accompagne ses détenus travailleurs, à l'intérieur puis une fois sortis de la maison d'arrêt. "On prévoit des formations tous les trois mois pour remplacer les détenus qui sont libérés", explique la directrice de l'association, Morgane Kermones. La formation dure 210 heures.

Un détenu répare du matériel informatique. © Radio France - Paul Sertillanges

"Bon sang, c'est gagnant-gagnant-gagnant, martèle le garde des sceaux, pour ceux qui emplois ces détenus, pour les détenus et pour l'ensemble de la société qui a tout à gagner à ce que les hommes qui sortent d'ici soient réinsérés."

Deux ministres face aux détenus travailleurs, à la maison d'arrêt d'Amiens - Reportage Copier

Les détenus qui travaillent sont rémunérés à hauteur de 45% du smic et une partie de cette somme est parfois reversée aux victimes.

Les deux ministres signent le plan d'action. © Radio France - Paul Sertillanges

Les volontaires ne manquent pas pour travailler dans la maison d'arrêt. Ce sont les entreprises partenaires qui manquent assure l'association Wallbreaker. Le ministre de la justice invite les patrons intéressés à se rendre sur travail-prison.fr.