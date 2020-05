Travail le dimanche : la CGT Commerce 63 vent debout contre l'ouverture d'un hypermarché 7 jours sur 7

Le dimanche 24 mai dernier, les clients du Géant Casino Nacarat, situé boulevard Saint-Jean à Clermont-Ferrand, ont pu découvrir leur magasin comme d'habitude...ou presque. A l'intérieur, aucun salarié estampillé "Casino" n'est en rayon. Pas de boulangerie, de boucherie ou de traiteur. En revanche, plusieurs salariés d'une société de sécurité surveille les sorties des caisses automatiques, seules caisses ouvertes le dimanche.

Ce principe est le même qui a prédominé à l'ouverture du supermarché Casino boulevard Berthelot en mai 2019, il y a un an. Mais, la situation semble différente pour les responsables CGT Commerce 63. "Encore un nouveau pas de franchi" estime Christophe Boucheix, du syndicat CGT, qui met en cause la grande surface. "On contourne les conditions les dispositions de droit commun."

"Quand on ouvre un dimanche après-midi dans ces conditions, on est capable d'ouvrir la nuit. In fine, ce sont des milliers d'emplois qui sont en jeu" - Christophe Boucheix, CGT Commerce 63

Ce dimanche après-midi, la direction du Géant Casino n'était pas présente pour répondre à nos questions.