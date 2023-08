Travailleurs saisonniers : à Lacanau, certains restaurateurs ont eu du mal à recruter cet été

Les terrasses des restaurants ronronnent de monde en cette mi-août à Lacanau, les touristes sont au rendez-vous, ou plutôt de retour après un mois de juillet au ralenti. Pour les accueillir, les servir, des travailleurs saisonniers s'activent dans à peu près tous les établissements. A la fin du mois de juin, selon l'Umih 33, il manquait entre 2500 et 3000 saisonniers dans les équipes des hôtels, campings et restaurants girondins. Au café maritime, par exemple, on reconnait que les candidatures ont mis plus de temps à arriver "on a fait un peu au fur et à mesure selon nos besoins aussi, la fréquentation qui était très imprévisible tout l'été, explique Julien Micard. Mais en Juin on manquait de monde et les CV sont arrivés tout juste en Juillet". Le secret pour cette immense structure : prendre de l'avance. Julien Micard commence le recrutement en hiver, dans les stations de ski.

Le logement fait la différence

"Le plus dur pour venir travailler, c'est de trouver un logement qui ne coute pas l'équivalent de ton salaire" lance une jeune saisonnière, ici pour la deuxième année consécutive. "L'année dernière j'étais logée par le patron, qui essaie comme il peut de trouver des places pour ses salariés. Il peut loger 3 personnes mais il en embauche 8. Moi cet été je vis dans un 9 mètres carré, à 2 personnes, pour un loyer de 1000 euros par mois. Mon patron me paye une partie du loyer parce que sinon..." Le Ave Giulia, lui, a fait construire des logements il ya trois ans pour pouvoir héberger tous ses saisonniers, "ça nous permet d'avoir un lieu de vie pour des travailleurs qui reviennent tous les étés, cette année on n'a pas eu de pénurie" assure Clarisse Wautier, la patronne. "On fait attention aux salaires, aux heures supplémentaires, et globalement les saisonniers reviennent d'année en année."

"En juillet, il me manquait la moitié du personnel"

Pour d'autres, les CV ne sont pas venus à temps et les équipes réduites ont dû assurer le début de saison. A La Marinière, Sébastien Laurençon, le patron, a réussi à pourvoir ses 8 postes d'été, mais "ça a été très difficile" assure-t-il. "J'ai commencé le mois de juillet avec 4 personnes, j'avais besoin de 8 travailleurs." Résultat : "j'ai compensé les postes manquants en allongeant mon emploi du temps à moi, en travaillant plus, pour pouvoir faire tourner le restaurant quand même..." L'équipe désormais complète assure les services du mois d'août.

Des saisonniers qui ont l'embarras du choix

Les gagnants de cette sur-demande, ce sont les travailleurs. Romain, par exemple, fait sa quatrième saison dans la restauration et cette année, il a eu au téléphone six établissements qui voulaient le recruter. "D'année en année je remarque que c'est plus facile en tant que travailleur, cette année j'ai pu négocier mon salaire et choisir d'aller travailler chez ceux qui m'offraient les meilleurs conditions de travail. C'est l'année où je suis le mieux payé."** Les restaurateurs confient qu'avec l'explosion des charges, ce n'est pas toujours évident de suivre la demande de hausse des salaires. Au Village vacances VTF de Lacanau, Stéphane Guyot voit de plus en plus le pouvoir de négociation s'inverser, **"depuis le Covid. Là où on peine le plus à embaucher c'est dans l'animation et en restauration. C'est le jeu de l'offre et de la demande et c'est bien que les travailleurs puissent demander de meilleures conditions. Après, ce n'est pas toujours facile de suivre, on est aussi impacté par les désistements de dernière minute de plus en plus nombreux. Mais on fait des efforts sur la qualité de vie au travail." Cette année, difficile de trouver un chef pour la cuisine, "on a décidé d'ouvrir les candidatures à l'internationale. J'ai reçu plusieurs CV de plusieurs pays et c'est un chef péruvien, de Lima, qui est venu travailler chez nous. On l'héberge, évidemment, et nous sommes très satisfaits de cette embauche !" sourit le directeur.