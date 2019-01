Travaux au Mans : le "signal" des 24 Heures retiré place Saint-Nicolas

La sculpture en bronze qui représente le circuit et des empreintes de pilote a été retirée ce lundi matin.

Le Mans, France

La forme du circuit, son pneu et son socle en bronze étaient un repère pour de nombreux Manceaux et visiteurs. Le "signal" des 24 Heures a été enlevé de la place Saint-Nicolas ce lundi matin. C'est une étape de la vaste opération de rénovation des rues piétonnes, étalé sur six ans.

Le planning du chantier prévoit de terminer l'été prochain "les travaux de terrassement, d'éclairage et de revêtements dans les rues de la Perle, Saint Jacques, de l'Étoile et place Saint-Nicolas" et d'engager la réfection des réseaux dans plusieurs rues voisines.

Les empreintes des pilotes scellées au sol autour de la sculpture seront aussi retirées. Les plaques seront stockées par les services techniques le temps des travaux. L'appel lancé début 2018 pour trouver un lieu d'exposition temporaire n'a pas reçu de réponse concluante.

Bernard Warain, l'un des inspirateurs des plaques des pilotes, pose à côté du "signal" en février 2018. © Radio France - Solène de Larquier

La ville n'a à ce jour pas présenté le projet d'aménagement des rues piétonnes à l'issue des travaux. On ignore donc si les plaques et la sculpture trouveront une place dans les rues, et laquelle.