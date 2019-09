Travaux d'ensilage pour les rugbymen d'Eymet sur l'exploitation de leur coéquipier blessé

20 des 39 joueurs de l'équipe de rugby d'Eymet se sont rendus chez leur coéquipier qui s'étaient blessés lors du match deux jours plus tôt. Benjamin Joret, victime d'une luxation de l'épaule a vu ses camarades réalisé les travaux d'ensilage à sa place et beaucoup plus vite qu'il ne l'aurait fait.