Travaux de colmatage du réseau de chaleur à Guéret

Il y a une petite fuite sur le réseau de chaleur de la ville de Guéret. Un incident mineur qui nécessite depuis ce lundi l'intervention de plusieurs entreprises. Les travaux vont durer toute la semaine.

Cette petite fuite va nécessiter quelques jours de travaux. Une tranchée a été creusée pour localiser la fuite qui se situe sur l'une des 2200 soudures qui jalonnent le réseau de chaleur de la ville de Guéret.

Une tranchée a été creusée pour accéder à la fuite © Radio France - Alain Ginestet

L'objectif est donc d'arriver rapidement au niveau des tuyaux ou circule l'eau chaude, afin de procéder aux réparations dans les meilleurs délais.

Il faut ouvrir, dégager le tube caloporteur, et réparer la fuite au plus vite - Eric Dasseux, Président de Guéret Energie Service

Sur un réseau comme celui de Guéret, "il y a plus de 2200 soudures donc on peut en avoir quelques unes de défectueuses, il semblerait que ce soit le cas" explique Eric Dasseux, le Président de Guéret Energie service qui gère le réseau de chaleur de Guéret. Les travaux de réparation vont durer deux jours. Il faudra ensuite deux jours de plus pour refaire la chaussée, ce qui va occasionner quelques gênes à la circulation. Pour rejoindre l'avenue de la Sénatorerie, il faudra passer par la rue Ferragüe et la rue Ingres. Une déviation sera mise en place jeudi et vendredi.