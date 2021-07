Travaux de la gare de La Rochelle : au tour de l'avenue du Général-de-Gaulle

C'est la grande avenue qui s'offre à nous à la sortie de la gare de La Rochelle, celle qui nous mène tout droit vers le Vieux-Port : l'avenue du Général-de-Gaulle va à son tour connaître une rénovation complète.

C'est la nouvelle phase des travaux qui commence, pour ce qui s'appelle officiellement le "pôle d’échanges multimodal de la gare de La Rochelle". Après la mise en place de la nouvelle grande passerelle qui enjambera les voies ferrées vers le nouveau parking qui sera situé derrière la gare, après le tout nouveau parvis piéton qui est sur le point d'ouvrir, après l'ouverture du nouveau dépose-minute, c'est au tour de l'avenue du Général-de-Gaulle d'avoir droit à ses grands travaux.

La circulation sera impossible pendant trois mois sur l'avenue du Général-de-Gaulle à La Rochelle - RC2C

À partir du lundi 26 juillet et jusqu'au 1er novembre, la circulation sera donc impossible sur cette avenue, entre le boulevard Joffre et l’avenue de Mulhouse. Le carrefour avec les avenues de Mulhouse et de Colmar restera ouvert à la circulation. Une déviation sera mise en place par la rue de l’Ouvrage à Cornes et par l’avenue de Mulhouse. Les piétons et les cyclistes pourront continuer de circuler pendant le chantier.

Ces travaux vont permettre la création d’une voie centrale réservée aux bus. Les voitures circuleront sur les côtés. Les trottoirs vont être réaménagés et une piste cyclable créée. L’alignement de tilleuls sera conservé et même prolongé en direction du parvis de la gare.