Travaux de la gare de La Rochelle : nouvelle phase, nouveau plan de circulation

Attention : nouveau changement de plan circulation devant la gare de La Rochelle à partir de ce lundi et jusqu'en mars. Tous les détails.

Les grands travaux de réaménagement du parvis de la gare de La Rochelle entrent dans une nouvelle phase, ce lundi 3 janvier 2022. Les travaux se décalent sur le boulevard Joffre. Après la portion ouest, c'est la portion est qui commence à être réaménagée. Résultat : la circulation est encore modifiée, provisoirement, jusqu’à la fin du mois de mars.

La circulation automobile est donc interdite sur le Boulevard Joffre, entre l’avenue du Général de Gaulle et la rue du Bastion Saint-Nicolas. Des déviations sont mises en place :

Depuis le pont de Tasdon , pour rejoindre l'Hôpital, il faudra reprendre à gauche l'avenue du Général de Gaulle vers le Vieux-Port, puis à droite par l'avenue de Mulhouse, puis à nouveau à droite par la rue de l'Ouvrage à Cornes.

Les rues de la Guignette et du Bastion Saint-Nicolas seront accessibles depuis l'avenue de Mulhouse, mais sans issue.

Plan de circulation devant la gare de La Rochelle du 3 janvier au 25 mars 2022 - Agglomération de La Rochelle

Trois parkings accessibles

Deux parkings SNCF redeviennent plus facilement accessibles depuis le pont de Tasdon : le nouveau dépose-minute et le parking longue durée. Ils sont accessibles depuis le Boulevard Joffre. Quant au parking provisoire situé à l'est de la gare, il restera accessible en prenant la rue de l’Ouvrage à Cornes.

Le nouveau pôle doit être terminé en juin

Cette nouvelle phase de travaux va permettre de créer un arrêt de bus, et de réaménager les voies et les trottoirs sur cette partir du boulevard Joffre. Les ambitieux travaux d'aménagement du "pôle d'échange multimodal", selon son nom officiel, devraient être entièrement terminés au mois de juin 2022.

Le nouveau parking sera situé derrière la gare, au sud, avec une grande gare routière, le tout relié aux voies SNCF et au nouveau parvis piéton via une nouvelle passerelle.