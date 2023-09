Travaux de protection du bateau-lavoir Saint-Yves à Laval : "Une volonté de le restaurer"

Les travaux de protection du bateau lavoir Saint-Yves ont démarré, première étape avant une possible restauration, comme ce fut le cas pour l'autre bateau-lavoir le Saint-Julien il y a quelques années. C'est un soulagement pour le collectif à Laval qui se bat pour sauvegarder ce morceau du patrimoine local qui s'encroûte sur un terrain vague du côté de L'Huisserie.

Le Saint-Yves doit être sauvé mais ça va coûter cher explique Michel Rosiaux qui fait partie du collectif : "Notre crainte c'est que le provisoire dure longtemps mais on sent une volonté de le restaurer. Il y en a pour 1 million 800.000 pour restaurer le Saint-Yves et la ville et l'agglo de Laval n'ont pas les capacités financières".

Laval : un bateau lavoir témoignage du passé

Le chantier de protection consiste à un nettoyage du bateau et à un traitement du bois avec fongicide et insecticide. Quand le Saint-Yves sera entièrement restauré, il servira probablement d'annexe à l'office de tourisme dans le centre-ville de Laval.