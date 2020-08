Travaux de voierie à Poitiers pour préparer l'arrivée du Tour de France cycliste

Des panneaux enlevés, des ronds-points effacés et des dos d'ânes arasés, Grand Poitiers prépare activement l'arrivée du Tour de France cycliste le 9 septembre. Il y en a pour 300.000 euros de travaux sur les 10,5 km de tracé urbain.

A près d'un mois du passage du Tour de France à Poitiers, l'agglo se prépare à l'arrivée des coureurs. Pas mal de travaux avec des équipes de chantiers qui se déplacent le long des 10,5 km de tracé urbain. En ce moment, ils sont localisés sur le secteur du Pont-Neuf/Avenue du recteur pineau. A Biard et sur la route de la Cassette. Mais également dans le secteur de Maillochon/avenue de Nantes. Depuis le 2 juin, les entreprises choisies pour réaliser ces opérations, s'activent.

Des ronds-points qui sautent et des dos d'âne aplanis

La grosse inconnue avec le Covid-19, c'était de connaître la date du report. Maintenant qu'on sait que la Grande Boucle fera étape à Poitiers le 9 septembre, il faut tout faire pour être prêt à temps : il a fallu retirer certains panneaux ou ilôts de signalisation à Biard, enlever les chicanes-jardinières route de la Cassette, araser les dos d'âne route de Maillochon, et faire sauter le giratoire de la poste, avenue de Nantes, dans le secteur derrière la gare de Poitiers. Il a fallu aussi changer le sens de certaines grilles au sol pour éviter que les coureurs ne se prennent la roue dedans à 70km/h. "On a rectifié certains arrondis et atténué certains angles droits" soulignent les techniciens.

L'objectif, c'est d'avoir là, la route la plus lisse possible, la plus roulante, car à cet endroit, les coureurs vont aller très vite, précise Gilles Morisseau, le maire de Biard.

Avenue de Nantes, à cinq kilomètres de l'arrivée d'étape à Poitiers © Radio France - Isabelle Rivière

Les coureurs arriveront de Biard, prendront la route de la cassette, puis Maillochon et en haut, au niveau du rond-point du Viaduc, il va y avoir un rétrécissement pour forcer les coureurs à ralentir. "C'était une demande des organisateurs. Après ce rétrécissement il y aura ce faux-plat descendant vers la poste et toute l'avenue de Nantes. Là, les coureurs pourront accélérer, et devraient rouler autour de 60-65 km/h", explique Maxime Pedeboscq, conseiller municipal délégué à la politique sportive à la ville de Poitiers, également conseiller communautaire.

C'est en haut de Maillochon, au niveau du viaduc que le parcours va se rétrécir un peu © Radio France - Isabelle Rivière

300.000 euros de travaux voierie en zone urbaine

Coût du chantier pour cette portion de route : 300.000 euros (dont 50.000 pour Biard) pour couvrir la dépose et la repose des équipements routiers. Car tous ces éléments seront remis, voire améliorés ensuite, après le Tour. Pour écarter toute polémique sur le budget engagé afin de casser et reconstruire, les politiques rappellent que le Tour de France c'est énormément de retombées, notamment en terme de nuitées d'hôtels pour accueillir les fans de la petite reine. Les travaux ont démarré le 2 juin, et devraient se terminer le 14 août, avec des équipes mobilisables jusqu'au dernier moment. A noter que les travaux de voierie, rue Salvador Allende aux Courroneries, eux, étaient prévus bien avant le Tour. Les élus ont profité de la venue de la Grande boucle pour acter le chantier. Les aménagements réalisés sur cette partie sont d'ailleurs pérennes. Ils n'ont pas été faits uniquement pour la course.