Travaux et chantiers à Paris : ce qui vous attend pour l'été 2023

Bien plus de pistes cyclables, de cours oasis dans les écoles et de rénovations de bâtiments face aux enjeux climatiques : l'été 2023 s'annonce chargé en termes de chantiers à Paris, que ce soit sur les voiries ou dans 1.300 bâtiments gérés par la mairie. "On est dans une phase d’accélération des chantiers, explique Jacques Baudrier, adjoint en charge du dossier, avec plusieurs grandes directions : économiser de l’énergie, s’adapter au changement climatique, rendre la ville plus accessible, et améliorer la qualité de l’air."

Rénover le bâti face au réchauffement climatique

1.700 chantiers vont être lancés ou se poursuivre cet été dans les bâtiments publics, notamment dans trois mairies d'arrondissements, par exemple pour des travaux d'isolation ou de modernisation de centres thermiques. "On a une forte hausse des investissements pour le confort d’été, on recourt massivement aux matériaux géo et bio-sourcés", précise Jacques Baudrier, avec par exemple un remplacement massif de 3.200 fenêtres des bâtiments publics, en bois, soit deux fois plus en un an. 180 millions d'euros vont être mobilisés au total pour les chantiers du bâti, dont 42 millions d'euros pour des économies d'énergie, une hausse de 40% en un an.

Comme chaque été, la ville va profiter de la fermeture des établissements scolaires pour y réaliser des travaux, en lien notamment avec le changement climatique. 32 cours Oasis supplémentaires vont être créées, 20% de plus qu'en 2022, dans les écoles. Au total, 466 écoles et 80 collèges vont être en partie rénovés, ainsi que 185 équipements liés à la petite enfance (crèches comme haltes-garderies.

Plusieurs piscines vont également rester fermées cet été, que ce soit pour les équiper de façon à réduire de 20% la consommation d'eau, comme à la piscine Pontoise (Ve arrondissement) ou pour préparer les Jeux de Paris 2024, comme à la piscine olympique Georges Vallerey (XXe arrondissement).

Des chantiers sur la voie publique plus vastes

Du côté des aménagements dans les rues de la ville, 90 opérations de rénovation de chaussées sont prévues durant l'été, notamment avec des revêtements clairs, pour lutter contre la chaleur. Ce sont également 27 kilomètres de pistes cyclables qui doivent être créés ou pérennisés dans la capitale, soit 80% de plus par rapport à 2022. Parmi les 52 chantiers prévus, sont notamment concernés le boulevard Saint-Michel, boulevard des Invalides, la place du Châtelet, les Grands Boulevards et la rue Lafayette. Les Olympistes, temporaires en vue des Jeux Olympiques, vont également être déployées.

Quant aux piétons, l'objectif est de leur laisser plus de place avec 22.000 mètres carré de trottoirs élargis, zones de rencontre, ou rues aux enfants. "On a une accélération des investissements pour la mobilité et la végétalisation, indique l'adjoint en charge des chantiers. L’an dernier, on était dans une phase de démarrage. Là, on arrive à plein niveau." La mairie prévoit de renforcer les panneaux de signalisation pour plus de transparence sur l'objet des chantiers et leurs durées.