Travaux et circulation à Laval : l'opposition municipale dénonce l'anarchie et l'électoralisme des décisions

Les élus de l'opposition de droite et du centre à Laval repartent au combat contre le plan de circulation dans le centre-ville décidé par l'équipe de Florian Bercault, dans le cadre des travaux de la place du 11 Novembre.

"C'est fait pour avoir une réalisation à la veille des municipales. A part ce projet, il y a quoi d'autre ? Rien !"

Ils dénoncent le manque de vision, de clarté du maire, estiment que les commerçants et les riverains sont victimes de décisions anarchiques et surtout électoralistes dénonce Samia Soultani, conseillère régionale et cheffe de file de l'opposition municipale : "la contrainte qu'ils s'imposent (le maire et son équipe NDLR*), elle est purement électoraliste. La contrainte est de finir coûte que coûte, malgré toutes les conséquences, les travaux de la place du 11 Novembre avant la fin du mandat, à la veille des élections municipales en 2026. Ce n'est pas ça qui doit guider l'action d'un élu"*.

Samia Soultani appelle Florian Bercault à enfin devenir raisonnable et à faire primer l'intérêt général sur son éventuelle réélection comme maire de la principale ville de la Mayenne, dans quatre ans. Avec l'actuel plan de circulation, l'élue de l'opposition lavalloise pense également que la majorité prépare actuellement les esprits à l'interdiction, totale ou partielle, des voitures dans le centre-ville.