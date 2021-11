Travaux dans La Rochelle : "quand on veut quelque chose de bien, il faut souffrir un peu"

Il y a Josie, qui s'est faite surprendre au bout du canal de Rompsay et qui doit faire demi-tour : "c'est un petit peu agaçant, ça a été un peu compliqué" ; ou Christiane, qui s'est garée n'importe où devant la gare, et qui "trouve que c'est impossible de circuler et mal organisé" : les Rochelais buttent en ce moment sur les routes barrées et les déviations.

En cause : le cumul de plusieurs grands chantiers, au même moment, sans que le Covid n'y soit pour quoi que ce soit. Et tous ne dépendent pas de la ville, explique l'adjoint au maire chargé de la mobilité, Olivier Prentout. La SNCF a ainsi lancé de gros travaux de rénovation de quatre kilomètres de voies ferrées entre la gare et le port de commerce de La Pallice, bloquant ponctuellement tous les passages à niveau de la ligne.

La circulation est inversée devant La Poste La Rochelle Cap-Ouest, pour permettre un nouvel accès à la gare © Radio France - François Petitdemange

Mais il n'était pas possible d'arrêter les autres travaux pendant ce temps. La Communauté d'Agglomération de La Rochelle continue ainsi le chantier du pôle multimodal de la gare, qui "arrive dans une phase très intense", reconnaît Olivier Prentout. Et il y a aussi, dans le même secteur, l'installation des réseaux d'eau et d'assainissement du futur projet urbain Joffre-Rompsay – il s'agit de dimensionner les réseaux selon le nombre de logements qui seront construits là dans le futur.

C'est pour le futur, pour une ville plus attractive - l'adjoint au maire

"Tout ceci arrive de concert", reconnaît l'adjoint au maire. "C'est un petit peu compliqué" pour les automobilistes, "ça demande une gymnastique intellectuelle, il faut s'adapter, on ne peut pas conduire avec ses habitudes. Mais on y arrive, ça passe". "On fait au mieux, on ne sous-estime pas le ressenti des habitants, mais c'est pour le bien, pour le futur, pour une ville plus attractive, plus belle, plus circulable à certains endroits". Ce que reconnaît Christiane, bloquée devant la gare : "ça en avait besoin ! Quand on veut quelque chose de bien, il faut souffrir un petit peu !"

Ces travaux peuvent aussi inciter à passer au vélo

D'ailleurs, la ville profite de ces travaux pour expérimenter de nouveaux usages. Avec son projet Territoire Zéro Carbone, La Rochelle cherche toujours à réduire la place de l'automobile en ville. Les difficultés de circulation en voiture permettent donc de tester "les transferts vers le vélo ou vers la marche", explique Olivier Prentout. Et, parfois, "de prolonger certains nouveaux usages", même une fois les travaux terminés.

Sur le boulevard Joffre, avant d'arriver à la gare, les voitures sont déviées vers La Poste © Radio France - François Petitdemange

Devant la gare, par exemple, la déviation par l'avenue de Mulhouse (la rue de La Poste Cap-Ouest), plutôt que de continuer tout droit sur le boulevard Joffre, sert de test. Hormis lors d'arrivée de trains, ("intense et compliqué pendant 5 à 10 minutes, je ne veux pas être dans le déni du vécu des gens qui trouvent ça très complexe autour de la gare en ce moment"), la circulation à cet endroit n'est pas saturée, constate l'adjoint à la mobilité. "Ça permet de voir, dit-il, que dans des secteurs où on est habitués à ce qu'il soit très routiers, à deux fois deux voies historiquement, on peut avoir un secteur apaisé". Il se réjouit que cela permette une "gare directement centrée sur la ville, avec le Vieux-Port derrière".

La mairie cherche surtout à renvoyer les voitures vers les boulevards de ceinture (boulevard Joffre et Arthur-Verdier, etc., jusqu'au chemin des Remparts), "plutôt que de couper par l'hypercentre". Mais elle se dit aussi "très vigilante au moment des fêtes de fin d'année ou au moment des soldes. C'est très important de veiller à ce que les gens puissent flâner en toute sérénité, et à ce que les commerçants puissent travailler dans la quiétude", promet Olivier Prentout. Les travaux de l'hyper-centre, comme ceux de la rue Thiers, près du marché central, seront donc suspendus en décembre et début janvier.