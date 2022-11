Travaux place du 11-Novembre à Laval : la rue des Déportés accessible depuis la mairie jusqu'au 2 janvier

Après une nouvelle réunion avec les représentants des commerçants inquiets des travaux sur la place du 11-Novembre à Laval, la mairie annonce ce vendredi que la remontée de la rue des Déportés depuis le Cours de la Résistance en passant devant l'hôtel de ville sera possible jusqu'au lundi 2 janvier 2023, date de début des fouilles archéologiques. L'accès à la place de la Trémoille ne sera donc pas encore chamboulé pendant quelques semaines, pour les fêtes de fin d'année.

Le reste du plan de circulation sera mis en place comme prévu le 7 novembre. Le pont Aristide Briand passera en sens unique. Il ne sera plus possible de l'emprunter depuis la rue de la Paix. Le quai Beatrix de Gavre sera également en sens unique entre le pont Aristide Briand et le pont de l'Europe, en direction de Changé. Vous ne pourrez plus tourner à gauche au bout de la rue de Strasbourg, qui borde la place du 11-Novembre. Enfin, la rue du Dauphin sera transformée en impasse.

Le nouveau plan de circulation - Ville de Laval / Marcellin Robine

Par ailleurs, un comité de suivi des impacts sera créé prochainement avec des commerçants, des riverains et des Lavallois engagés dans les instances participatives. "Il aura comme mission de mesurer, évaluer et objectiver les effets positifs comme négatifs des changements et de proposer des mesures compensatoires à ces modifications" indique la mairie.