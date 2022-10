Travaux place du 11-Novembre à Laval : les commerçants se mobilisent, la mairie rassure après un couac

On sait le chantier gigantesque qui attend la place du 11-Novembre à Laval pour les années à venir afin de créer une place végétalisée et avec une halle gourmande et les tensions qui viendront avec. Les travaux étaient censés débuter début novembre, avec un nouveau plan de circulation mis en place mais ils ont en réalité vraiment commencé ce lundi soir en prenant tout le monde de court. Même la municipalité avoue avoir été surprise. Plusieurs rues ont été bloquées, le bruit des marteaux-piqueurs a été entendu toute la nuit du lundi au mardi et une incompréhension pour les livreurs de marchandises le mardi matin.

Des erreurs en interne et en externe

Ce sont en fait deux erreurs, en interne et en externe, qui ont causé ce couac explique la mairie. Le but est en fait d'enlever les bordures devant l'Hôtel de ville et devant le magasin "La Mie Câline" mais les équipes d'Eurovia, l'entreprise privée en charge des travaux, est confrontée à un problème technique dans la nuit de ce lundi à mardi détaille Bruno Bertier, premier adjoint à la maire de Laval en charge de la transition urbaine et commerciale, "c'était le même exercice qui avait été fait pour le passage du Tour de France (en juin 2021, ndlr) et techniquement ça s'était bien passé", ajoute-t-il. L'adjoint également porteur du projet complète : "il y a eu des bordures qui ont eu du mal à être enlevées et donc les ouvriers ont été obligés d'utiliser des engins qui n'étaient pas prévus". Des marteaux-piqueurs sont donc sortis et ont occasionné pas mal de bruit cette nuit-là. Quelques petits couacs également en interne ont fait que les travaux se sont poursuivis jusque tard le mardi.

L'opposition crie donc "à l'amateurisme" des élus dans ce chantier qui commence à peine dans un communiqué publié ce mercredi, elle se demande également "s'il y a bien un pilote dans l'avion". Des propos qui exaspèrent Bruno Bertier. "Que chacun garde raison, là il y a eu un petit couac, on l'a rattrapé tout de suite, celui qui peut me dire qu'il peut mener un chantier sans qu'il y ait des nuisances ou autres, surtout qu'il vienne dans mon bureau et on travaillera ensemble pour m'expliquer comment on fait autrement". Il déplore également la récupération politique du problème de la part de l'opposition. "Ce dossier du 11-Novembre n'est pas politique, surtout pas, il est là pour fédérer et je voudrai que tout le monde garde raison là-dessus", dit-il, tout en profitant pour tacler une opposition aux affaires il n'y a pas si longtemps que ça, "certains élus qui se sont permis de prendre la parole, eux-mêmes ont été aux affaires à une certaine époque, qu'ils regardent à quoi ils ont été confrontés sur certains chantiers, parce que j'ai regardé l'historique de certains chantiers, donc que chacun garde raison". Mea culpa donc pour cet incident, Bruno Bertier affirme que la mairie s'excuse encore une fois, platement et que le dossier a été repris en main.

Des affiches sur les vitrines et une pétition

Ce couac n'est en tout cas pas passé inaperçu auprès des riverains et des commerçants du centre-ville de Laval. L'association Cœur de Laval a lancé une pétition en ligne certains commerçants ont posé des affiches sur leurs vitrines pour dénoncer le plan de circulation qui sera mis en place le 7 novembre prochain.

Plusieurs commerçants ont posé des affiches sur leurs commerces du centre-ville de Laval. © Radio France - Alexandre Frémont

C'est ce qu'a fait notamment Sandra Morin, gérante de la boutique Thé & Café, place de la Trémoille à Laval. Membre de l'association, ce premier couac l'inquiète pour la suite. "Ça commence un petit peu mal, sachant que les travaux étaient prévus le 7 novembre, ils ont été décalés en pleine nuit et on n'a eu aucune information", explique-t-elle, "nous mardi pour toutes nos livraisons, les livreurs nous appelaient pour nous dire qu'ils n'arrivaient pas à accéder à la boutique, c'était un peu compliqué, alors ça va être ça pendant combien de temps ?"

"Ce qu'on veut c'est revoir ce plan de circulation pour que toutes les rues soient bien desservies et surtout que ça n'engorge pas les rues autour", ajoute Sandra Morin, "si vous faites la queue pendant dix minutes à un feu ce sera compliqué, on n'est pas habitué à ça à Laval, quand tous les bus scolaires vont revenir ça va être impossible". Elle ne remet pas en cause le projet de cette place du 11-Novembre, loin de là, mais le plan de circulation.

Bruno Bertier comprend les inquiétudes mais "ce plan n'est pas encore mis en place, donc on va attendre déjà le 7 novembre, on va laisser quelques semaines se dérouler pour voir comment les choses se passent", ajoute le premier adjoint. Il répond également que le problème ne se reproduira pas et affirme une nouvelle fois que le plan de circulation n'est pas gravé dans le marbre, il peut évoluer si des problèmes persistent après Noël. Le premier adjoint au maire rappelle enfin que ce plan de circulation est travaillé depuis 2017, "bien avant les élections municipales de 2020". La pétition en ligne a pour le moment récolté ce jeudi matin 210 signatures.